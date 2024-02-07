「雙帥」飆戲！李宰旭攜手李濬榮主演Disney+新劇《篡位》，將不惜一切代價在社會食物鏈頂端奪得一席之地

李宰旭與李濬榮在劇中是「竹馬」的設定！

預計於本月（2月）28日上線的Disney+新劇《篡位》（共12集），由李宰旭、李濬榮、洪秀邾三位新生代演員主演，劇情描述一位韓國大企業老闆的私生子，與他充滿野心的兒時玩伴攜手合作，將不惜一切代價在社會食物鏈頂端奪得一席之地。

曾主演《還魂》、近期特別出演《死期將至》的李宰旭，飾演「強仁夏」天資聰穎的兒時好友「韓太悟」。

而在《假面女郎》、《D.P逃兵追緝令》等作品獲得不少關注的李濬榮，飾演強五集團會長的私生子「強仁夏」。

洪秀邾則飾演有著坎坷過往但仍對未來充滿渴望的「羅慧元」，此前她曾出演《愛在大都會》、《Be;twin》等作品。

除了英俊外表與個人魅力外，一無所有的強仁夏雖出身在貧困的單親家庭，但是非常渴求成功，當他發現自己的父親竟是知名企業強五集團的董事長後，仁夏決定不惜一切代價，為自己創造一番事業以擺脫貧困生活。

然而，進入新家庭的仁夏受到其餘家庭成員的排擠，他開始與足智多謀的朋友韓太悟聯手，預謀接管公司並佔據金字塔頂端的位置。在兩人順利獲得成功並持續穩步上升時，卻遇見同樣雄心勃勃、且有著相似坎坷過往的羅慧元，威脅將破壞他們的計劃。





值得注意的是，李宰旭與李濬榮在劇中為「竹馬」設定，在公開的劇照中還可以看到他們穿著校服的模樣，令人好奇會出現什麼樣的「Bromance」。同為後勢看漲的兩位新生代演員，《篡位》可謂備受期待與關注。

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