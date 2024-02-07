周元&权娜拉《夜限照相馆》定档3月11日！夜半专拍「鬼客」

周元和权娜拉携手主演的新剧《夜限照相馆》将於3月11日开播。

ENA表示：「2024年首部周一周二剧集《夜限照相馆》将於3月11日晚上10点播出。 」

《夜限照相馆》改编自同名小说，由《又，吴海英》《爱上变身情人》（Beauty Inside）《恋慕》的导演宋贤旭执导，小说原作者金怡朗执笔剧本，讲述只为逝者存在的鬼客专门照相馆的刻薄摄影师和热血的律师与阴森森的夜客们来往於生死之间惊险又奇妙的故事。



《夜限照相馆》也是ENA频道上首次推出的月火剧。 ENA节目部表示：「多亏了2023年观众们对ENA剧集所给予的热爱，ENA频道得以确立为『剧集之家』。 在2024年，我们将通过月火剧10点档，稳定地推出精心挑选、完善度高的剧集，努力成为引领韩剧热潮的频道。 」

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