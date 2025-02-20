《善意的競爭》惠利千金造型受好評：因為沒有贊助商，奢侈品基本上都是我自己花錢買的

STUDIO X+U新劇《善意的競爭》於10日正式開播，惠利一改往日甜美、呆萌的風格，變身腹黑千金，一邊吃藥、輸血，一邊「啃書」，維持全校第一名的位置，順便還「馴服」了同樣優秀的轉校生，緊張的劇情引人深入。

惠利從登場開始就大展白富美氣質，髮夾、頭繩、衣服、襪子、鞋子、書包無不是奢侈品，非常符合她在劇中扮演的唯一有權勢、在聚集了上位1%者的彩華女高之中，依然佔據著前0.1%的天才女高中生「劉潔伊」的形象。



正當所有人都在感嘆「劇組真有錢啊」時，惠利在YouTube上揭秘劇組奢侈品的真相，竟然全都是她的私人物品。 因《善意的競爭》是事前拍攝的劇集，加上贊助商都希望看到劇中廣告的即時效應，所以電視劇拍攝時未能徵集到奢侈品贊助，最後是惠利自己掏錢購買，她解釋：「其實這個價格的商品本不該是自己掏錢，但那是也沒辦法。『潔伊』集家世、成績、外貌於一身而且是1%上流社會的人，所以我在她的外型塑造上下了很多功夫，細節上也是，觀眾肯定會注重到細節，飾品、包包、服裝等等，幾乎都是我自己買的。」讓人感受到她對自己演技的真誠態度。



得知這一消息的網友紛紛表示：「看劇的時候我還想誇劇組，女主的造型很美，沒想到都是她自己的東西啊」、「為了作品她也花了不少心思啊」、「惠利超敬業」、「姜惠元聽說奢侈品都是她自己買的時候也驚呆了，哈哈哈哈哈」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞