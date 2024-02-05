韓劇《愛情少一啪》夠寫實！安宰弘&李絮詮釋韓國無性夫妻，而現實中每10對裡就有3對過著這樣的生活

近年韓劇劇種愈趨多元，無論在愛情或社會議題上，題材愈見廣泛，其中由李絮和安宰弘主演的19禁愛情喜劇《愛情少一啪》便是今季寫實之選，劇情從一對無性夫妻的視角出發，道出各種各樣的婚外情故事。劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。



全新現代愛情韓劇《愛情少一啪》講述酒店前台服務人員雨真（李絮飾）和的士司機Samuel（安宰弘飾）是一對被生活所困導致關係疏離的無性夫妻，正當他們為了金錢煩惱之際，雨真偶然發現了朋友的秘密，從此她聯手丈夫威脅不忠情侶以賺取外快，二人也從中檢視了彼此的關係⋯⋯



【揭示婚姻黑暗面】

「無性婚姻」是現代伴侶的一大課題，早年曾有調查指出，韓國十對夫妻中便有三對以上過著無性生活，日本新生代更流行有愛無性的婚戀關係（又稱友情婚），反映部分人早已摒棄生兒育女、養兒防老的傳統思想，轉而追求靈魂伴侶；部分早已踏入婚姻的熟齡夫妻更傾向「卒婚」，意即雙方有共識共同履行家庭責任，但是採取離開彼此但不離婚的概念，在情感上互相「放生」。



《愛情少一啪》導演任大炯透露，該劇帶出了不少現實狀況：「我想講述的故事不僅是展現愛情的表面，也想揭開人們盡量避開的另一面。」導演全高雲更表示：「一般來說，我建議一個人一邊喝酒一邊看；你要和親密的朋友一起看也可以，但是不建議和伴侶一起看。」



【李絮得知拍檔是安宰弘，所以很安心】

近日李絮和安宰弘登上韓國天王Rain的YouTube節目宣傳新劇，二人直言《愛情少一啪》既寫實又辛辣，李絮也坦言即使和拍檔三度合作仍然充滿新鮮感，更感激對方成就劇集：「起初我很好奇誰是我的拍檔，但是正因為他是安宰弘，讓我感到很舒服。」大尺度現代愛情韓劇《愛情少一啪》已全套在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《夜晚開的花》和《我的Happy End》，免費緊貼全新韓劇潮流。



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