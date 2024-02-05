【韓網熱帖】朴信惠&朴炯植主演JTBC《低谷醫生》收視率趨勢

劇集講述來到低潮的醫生們為「完蛋的人生」做心肺復甦的故事，每週六、日由JTBC播出，其他地區通過Netflix更新。

全國/首都圈

第1集 4.1 / 4.8 最低

第2集 5.1 / 5.9

第3集 5.1 / 5.7

第4集 6.7 / 7.5 最高





韓國網友評論：

1. 超好看ᅲᅲ

2. 兩人都超可愛，也超讓人心疼ᅲᅲ所以好希望他們幸福，帶著應援的心情在追

3. 第4集非常有趣！一定要看！

4. 因為對演員不感興趣所以沒看，偶然看了一眼覺得很有趣產生好感，大家也看看吧

5. 真的很好看，台詞也對現代人很有安慰感

6. 朴信惠和朴炯植演技都很自然很棒

7. 喜歡雙方救援療癒愛情喜劇的朋友一定要試試



8. 雖然情境本身很壓抑，但劇集是療癒的kkk或許很難理解kkk男女主也是，一開始以為是兩個神經病，其實非常善良，有些反轉

9. 對朴炯植另眼相看了，本來是很肉麻的演技，但他表現得非常自然，笑到不行

10. 朴炯植又可愛又無害，超適合這個角色

11. 第一集有點無聊...之後好看嗎？

13. 是車恩尚和趙明秀啊

14. 說到醫療劇都覺得主角們很聰明，但這兩位真的連吃飯時間都擠出來拚命學習才考上醫大，很有現實感。 很多小細節也很有共鳴

15. 朴炯植簡直要飛起來kkkk演技超好笑



出處：https://theqoo.net/hot/3095309811

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