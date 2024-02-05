韩剧《爱情少一啪》够写实！安宰弘&李絮诠释韩国无性夫妻，而现实中每10对里就有3对过著这样的生活

近年韩剧剧种愈趋多元，无论在爱情或社会议题上，题材愈见广泛，其中由李絮和安宰弘主演的19禁爱情喜剧《爱情少一啪》便是今季写实之选，剧情从一对无性夫妻的视角出发，道出各种各样的婚外情故事。剧集已於「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费收看。



全新现代爱情韩剧《爱情少一啪》讲述酒店前台服务人员雨真（李絮饰）和的士司机Samuel（安宰弘饰）是一对被生活所困导致关系疏离的无性夫妻，正当他们为了金钱烦恼之际，雨真偶然发现了朋友的秘密，从此她联手丈夫威胁不忠情侣以赚取外快，二人也从中检视了彼此的关系⋯⋯



【揭示婚姻黑暗面】

「无性婚姻」是现代伴侣的一大课题，早年曾有调查指出，韩国十对夫妻中便有三对以上过著无性生活，日本新生代更流行有爱无性的婚恋关系（又称友情婚），反映部分人早已摒弃生儿育女、养儿防老的传统思想，转而追求灵魂伴侣；部分早已踏入婚姻的熟龄夫妻更倾向「卒婚」，意即双方有共识共同履行家庭责任，但是采取离开彼此但不离婚的概念，在情感上互相「放生」。



《爱情少一啪》导演任大炯透露，该剧带出了不少现实状况：「我想讲述的故事不仅是展现爱情的表面，也想揭开人们尽量避开的另一面。」导演全高云更表示：「一般来说，我建议一个人一边喝酒一边看；你要和亲密的朋友一起看也可以，但是不建议和伴侣一起看。」



【李絮得知拍档是安宰弘，所以很安心】

近日李絮和安宰弘登上韩国天王Rain的YouTube节目宣传新剧，二人直言《爱情少一啪》既写实又辛辣，李絮也坦言即使和拍档三度合作仍然充满新鲜感，更感激对方成就剧集：「起初我很好奇谁是我的拍档，但是正因为他是安宰弘，让我感到很舒服。」大尺度现代爱情韩剧《爱情少一啪》已全套在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《夜晚开的花》和《我的Happy End》，免费紧贴全新韩剧潮流。



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