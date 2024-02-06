李棟旭《殺人者的購物中心》大露名品腹肌！養眼花絮照公開，網友：「無法想像已經42歲、想躲進他的懷裡」

Disney+《殺人者的購物中心》前面幾集播出中，鄭進灣（李棟旭 飾）大多都只出現在鄭智安（金慧峻 飾）的回憶裡。
上週公開的第5、6集，蒙上神祕面紗鄭進灣的雇傭兵時期和被稱爲殺人機器的貝爾（趙漢善 飾）過去的惡緣終於公開，鄭進灣放下雇傭兵的原因和與「巴比倫」背道而馳的故事曝光，這也宣告圍繞鄭智安家族的悲劇的開始……（但貝爾被子彈打到還刺了這麼多次，竟然還活著！！
這兩集終於等到滿滿的李棟旭，當然還有重要的養眼戲 XD 第6集有段是鄭進灣一邊和組織成員一邊脫衣服的戲，李棟旭露出他的名品腹肌，加上他的白皙的皮膚，立刻在網路掀起熱烈討論。這集公開後，所屬社也貼心的公開花絮照，讓網友直呼：「無法想像他已經42歲，怎麼越來越帥」、「歐莫歐莫～身材真的好好」、「真的是不老男神」、「狀態真的很好」、「對我的眼睛很好」、「腹肌感覺比《九尾狐傳》時期更明顯了」、「想要躲進老公的懷裡」等等。（更多照片：請點這）
李棟旭真的人生角色再加一！飾演的鄭進灣得保持冷酷的台詞語調，在感情爆發的瞬間，炯炯的眼神、激烈的動作戲等，為劇情增加不少吸引力。而《殺人者的購物中心》將在明天公開大結局，鄭進灣到底有沒有死？還是這一切都只是他的縝密計畫？好期待結局啊！
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