【韩网热帖】你最爱的本命带著史上最可怕的歌回归，你要怎么办？

追星人会无限包容自己本命吗？

最近韩网theqoo论坛上一篇名为「你们最爱的爱豆带著史上最可怕的歌曲回归，你们会如何」的内容引来大量网友的围观和讨论：

1. 我会当做他没出过这首歌

2. 上音乐节目时听一下歌，音源绝对不听

3. 如果歌和造型都很烂的话，我会直接脱粉

4. 肯定不会听，音乐节目的话就关掉音量

5. 咬紧牙关，给自己洗脑这歌还不错

6. 追星不能有自我，要用心追

7. 一次的话可以忍受，反覆的话我肯定会脱粉

8. 肯定是公司的错

9. 我家本命绝对不会这样

10. 不听，没这张专辑

11. 从来没有这种情况过，所以我也不知道。 我追星主要是看人，歌也很合我的胃口

12. 前本命连续两首烂歌，我就当他得了神经病，直接脱粉了

13. 下次努力就好

14. 暂停追星

15. 是时代发展的太快，是我进步的太慢，我本命绝对没有错

16. 祭祀祖宗，祈祷下次回归歌会好听

17. 心冷了，脱粉

18. 那就好好找一下优点吧

19. 不听不看，从我心里删除

20. 第一次忍，第二次忍，第三次脱粉

21. 努力听收录曲，疯狂给你自己洗脑

22. 那我只看脸

23. 睁一只眼闭一只眼，然后期待下次回归

原文：https://theqoo.net/hot/3094722573?filter_mode=normal&page=6

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