真·財閥千金勇闖K-POP圈！網傳Teddy新女團成員是新世界百貨會長外孫女，曾和G-Dragon同看演唱會傳緋聞

2月4日，知名製作人Teddy打造的新女團曝出成員露臉合照，被韓國網友扒出其中一名成員文徐允是韓國新世界百貨會長的外孫女，財閥大小姐進軍K-POP圈了。

公開的照片中，幾名成員在疑似練習室的地方拍照，其中一人就是從小就因為出眾的外貌，有著「小Jennie」之稱的德韓混血兒Ella Gross，2018年時她就和The Black Lable簽署了合約。



而最惹人關注的則是新世界百貨李明熙會長的外孫女、2002年出生的文徐允（新世界曾隸屬於三星集團，1997年獨立出來，會長李明熙是三星老會長李健熙的親妹妹，現任三星集團會長李在鎔的姑姑），她的媽媽是現任新世界百貨副會長鄭溶鎮的妹妹，文徐允從小就和2NE1的CL、BLACKPINK、全昭彌等人氣愛豆是朋友。 此時文徐允出現在這張合照中，也引發了廣大網友的關乎，難道財閥千金也要出道了嗎？網友們紛紛評論：「財閥千金當愛豆，這世道當真是變了」、「雖然不知道是不是真的，但突然很期待Teddy的新女團了」、「財閥三世，就讀於哥倫比亞大學（貌似今年畢業），也來當愛豆，哈哈哈哈哈」、「這是真貴族」、「繼承者」、「從小就是YG家的粉絲吧」等。



此外，文徐允曾在個人SNS上分享了與G-Dragon一同看演唱會，兩人舉著應援棒的合照，引爆全韓網熱議，一度傳出兩人在交往。 不過新世界集團很快就發聲明稱文徐允是與多名友人一同觀看演出，她只是作為G-Dragon的粉絲與他合影而已。



"어처구니 없다"...지드래곤, 신세계 외손녀와 열애설에 보인 충격적인 반응https://t.co/HDuRV7rLmd — 김정한 (@fofow77z3) January 23, 2023

Teddy幫助YG娛樂培養出了BIGBANG、2NE1、BLACKPINK等頂流愛豆團，製作實力超群，目前創建了YG旗下廠牌The Black Label，工作室簽約了太陽、全昭彌、朴寶劍等。

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