網傳「YG金牌製作人」Teddy新女團練習生曝光！全員辣妹驚現爆火全網「最美童模」，網激動：「比YG更YG、這才是BLACKPINK師妹」

今日有網友分享Teddy創立公司THE BLACK LABEL後正在培育的新女團練習生照片，高顏值和帥氣風格瞬間吸引關注，網友大呼這才是正宗的YG style！

韓網友分享的兩張合照人數各不相同，推測是尚未確定出道人選：





值得注意的是，第一張照片左起第二、第二張照片第一排最右，就是曾被譽為「最美童模」、「小宋慧喬」的演員兼模特Ella Gross，你一定見過這張臉孔！



Ella是德國與韓國的混血兒，從2歲開始就為不少品牌擔任模特，還曾走上紐約時裝周T台，去年12月剛過15歲生日，如今IG已有超過四百萬追蹤者。 2018年簽約THE BLACK LABEL，秘密培訓幾年終於有了出道跡象。





還曾因年僅11歲就用高端保養品引起關注，詳情可點此回顧：



網友們看到照片後紛紛激動：「這才對味！」、「是我記憶中的YG Style」、「比YG更YG」「BLACKPINK師妹原來在這裡」、「像最早期的BLACKPINK和After School」、「果然Teddy才是YG本體」、「很有dancer氣質，加上Teddy的歌100%會大爆」、「超期待，趕快出道吧」。

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