NCT泰容韓文拼寫錯太多被指「無知」，引網友熱評：如果是女團成員的話，會被嘲笑一輩子吧

男團NCT成員泰容的韓文拼寫看得網友們直搖頭，吐槽「大家有沒有見過拼寫爛成這樣的愛豆？」

韓網交流論壇PANN上有網友公開了泰容和粉絲互動時的留言，可謂是錯字連篇，「這樣才浩」（這樣才好）、「想吃萃蘿蔔泡菜」（想吃脆蘿蔔泡菜）、「想短髮」（像短髮）、「東變閃耀、西變閃耀」（東邊、西邊）、「我們的活動就讓閃電俠副責啦」（負責）、「鯨魚會升寶寶」（生）...... 網友不客氣地指出「這種錯誤要是女團成員犯的，會被罵死吧，畢竟有女愛豆因為沒吃過刀削麵就要出來道歉，從未見過如此無知卻從未被罵過的愛豆。這種程度的無知的話，放在其他男團或者女團身上，是會被嘲笑一輩子的。」

相關內容很快就引起廣大網友的圍觀和討論，眾人留言稱：「如果是曖昧的男生這樣拼寫的話，立馬斷聯」、「他很多粉絲都是媽粉，無所謂」、「雖然拼寫錯誤不會影響正常生活，但是錯成這樣我開始懷疑他的智商了」、「看得我好尷尬」、「確實是這樣，如果拼寫錯太多，會讓人覺得這人很沒有水準」、「 他是外國籍成員嗎？還是從小沒上過學？畢竟練習生有可能這樣」、「選愛豆又不要考拼寫」、「如果讓年紀很小的人當練習生，麻煩好好管理一下他們的學習吧，經紀公司！！！！」、「從小一心撲上練習生才會這樣吧」、「老實說，確實有點嚴重了」等。

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