女神潤娥中文撐全場！害羞重現《歡迎來到王之國》Rap橋段〜直呼「我不是天嗣朗，我很害羞」！

少女時代成員潤娥2月4日來到台灣舉辦粉絲見面會，全場湧入3000名觀眾座無虛席，睽違六年再度來台的她，也開心與粉絲們近距離互動。

潤娥先是超有誠意帶來了中文歌曲開場，穿上了露肩黑色鏤空公主洋裝的潤娥美得冒泡，更是直接用中文問候大家：「我是不是很久沒來了？大家過得好嗎？」也提到自己2018年的粉絲見面會也在同一個地點TICC，讓她一到現場就湧現很多回憶，這次滿場的粉絲令她非常感動，她更用中文介紹主持人出場，不等主持人說明，潤娥自己用中文說明了自己本次的見面會主題YOONITE蘊含的意義，還跟主持人說「對不起，不是故意的」，擔心搶了他的台詞。



潤娥昨日才剛結束澳門場見面會，風塵僕僕來到台灣，還沒有時間品嘗台灣美食，但有吃到粉絲們所準備的應援食物，而台上也準備了地瓜球，潤娥品嘗後表示口感很像韓國的糯米甜甜圈，也學會了地瓜球在台灣也可以叫做「QQ球」。接著潤娥也抽出了許多位幸運觀眾們想問的問題或是想對她說的話，甚至非常努力用中文念出粉絲們的話，除了一一為大家解答外，更邀請了其中五位粉絲上台與她合影拍立得留念。



被問到是否想挑戰反派演技，潤娥說的確自己曾演出的角色都屬於乖乖牌，之後當然想挑戰一些看起來不像壞人，但最後具有反轉的角色，無論什麼角色重點要是「漂亮的」就好。接下來她也與大家分享自己的作品《黑話律師》以及《歡迎來到王之國》的精采片段。潤娥提到《黑話律師》中的角色令她至今想起來都還有些哽咽，在凌晨時拍攝一場聽到丈夫死亡的消息，由於盡力地大哭與拉扯對手演員，讓對方的風衣都被扯破了，只好縫補後再繼續拍攝。



《歡迎來到王之國》則是公開了遊樂園的約會，以及劇中她在家放縱唱Rap卻發現男友站在門口的畫面。粉絲們要求她重現這個可愛橋段，潤娥害羞地說「我不行〜我是潤娥，不是天嗣朗」，不過幕後花絮也公開了她在拍攝這段畫面前的現場Rap錄音橋段，潤娥還指著畫面說：「大家看，我很害羞吧〜」最後潤娥還是不負眾望現場重新念了這一大段Rap，讓粉絲們超滿足。

接下來潤娥進行任務挑戰，除了重現多首少女時代的經典舞蹈外，還特別帶來一小段中文歌曲，她表示自己有看過《想見你》電視劇與電影版本，所以選唱了孫盛希的「眼淚記得你」送給大家，要求完美的潤娥，甚至還主動要求重唱一次，讓全場SONE也感受到她的用心。粉絲們也排字應援「1900個日子裡，很想念你」，讓潤娥直呼好感動，第一次看到有翻面的排字應援，潤娥認真看了手幅上的句子，還抓包粉絲前段稱她姊姊後面寫"妳"，讓她覺得粉絲的韓語告白很可愛，更用手機自拍到滿意為止。

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