【雷】患難見真情！《愛情少一啪》冷淡夫妻盯上新目標，窮追不捨揭開勁爆內幕（EP.3-4）

李絮和安宰弘主演的TVING新劇《愛情少一啪》講述結婚7年激情褪去、因經濟壓力對彼此性趣缺缺的夫妻，為賺錢開始威脅發生婚外情的情侶，並在此過程中重新審視婚姻關係的故事。

前兩集裡夫妻倆發現「生財之道」，首戰告捷後開始瞄準更大目標，但接下來遇到的兩個case讓他們大出所料......



*以下包含《愛情少一啪》第3、4集關鍵內容！



第一次親吻

雨珍（李絮 飾）在酒店盯上一對中年出軌情侶，調查後發現男方「姜白虎」（鄭進永 飾）是石材店老闆、手頭寬裕，決定向兩人勒索5千萬。 夫妻倆先對出軌女「英愛」下手，沒想到英愛堅決不肯出錢，還說她為丈夫和兒子付出了一輩子，出軌對象是她第一次獲得關愛、第一次和人親吻，一番發言令薩姆爾（安宰弘 飾）不忍心繼續勒索。

二人於是瞄準男方。 姜白虎把薩姆爾約去店裡一頓揍，隨後談條件簽約：薩姆爾幫店鋪拍照，老闆從丈母娘控制的公司戶頭給他錢。 四千多萬到手，代價是薩姆爾失去兩顆牙。



金大雁與舊愛

下一對出軌情侶是嫁到醫生家的女博士「秀芝」跟做武替演員的舊女友「楚媛」，兩人久違重逢乾柴烈火，但受製於強勢婆婆的壓力，關係總是反反復復。 雨珍夫妻給秀芝送去勒索信，秀芝竟懷疑是楚媛所為，楚媛一怒之下發誓會抓住勒索犯。

婆婆打算把秀芝結婚時的嫁妝——金大雁轉送給即將出嫁的女兒，秀芝得知後十分不爽，偷偷拿走金大雁交給雨珍夫妻。 楚媛成功追回金大雁，不料秀芝竟叫她收手：秀芝已決定跟楚媛在一起，這次破財就當做對她和婆婆的懲罰。



努力

薩姆爾為了拍到姜白虎出軌證據跳進冰冷海水，雨珍心疼他，薩姆爾趁機提議努力恢復夫妻關係，似乎有所成果。

雨珍被楚媛痛揍一頓，也失去一顆牙。 薩姆爾逃跑時撞上車子，腦震蕩住院。 醒來後，他撥通了一個名叫「鄭敏秀」的女子的電話...！下集預告裡，原本對薩姆爾無比信任的雨珍也開始動搖，不知該如何是好……

第3和第4集內容揭開了出軌的不同形態，引人思考。《愛情少一啪》一共6集，最後兩集已在今日（2月1月）更新，香港和新加坡觀眾可通過黃Viu煲劇平台同步追看！



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