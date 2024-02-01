【雷】患难见真情！《爱情少一啪》冷淡夫妻盯上新目标，穷追不舍揭开劲爆内幕（EP.3-4）

李絮和安宰弘主演的TVING新剧《爱情少一啪》讲述结婚7年激情褪去、因经济压力对彼此性趣缺缺的夫妻，为赚钱开始威胁发生婚外情的情侣，并在此过程中重新审视婚姻关系的故事。

前两集里夫妻俩发现「生财之道」，首战告捷后开始瞄准更大目标，但接下来遇到的两个case让他们大出所料......



*以下包含《爱情少一啪》第3、4集关键内容！



第一次亲吻

雨珍（李絮 饰）在酒店盯上一对中年出轨情侣，调查后发现男方「姜白虎」（郑进永 饰）是石材店老板、手头宽裕，决定向两人勒索5千万。 夫妻俩先对出轨女「英爱」下手，没想到英爱坚决不肯出钱，还说她为丈夫和儿子付出了一辈子，出轨对象是她第一次获得关爱、第一次和人亲吻，一番发言令萨姆尔（安宰弘 饰）不忍心继续勒索。

二人於是瞄准男方。 姜白虎把萨姆尔约去店里一顿揍，随后谈条件签约：萨姆尔帮店铺拍照，老板从丈母娘控制的公司户头给他钱。 四千多万到手，代价是萨姆尔失去两颗牙。



金大雁与旧爱

下一对出轨情侣是嫁到医生家的女博士「秀芝」跟做武替演员的旧女友「楚媛」，两人久违重逢干柴烈火，但受制於强势婆婆的压力，关系总是反反复复。 雨珍夫妻给秀芝送去勒索信，秀芝竟怀疑是楚媛所为，楚媛一怒之下发誓会抓住勒索犯。

婆婆打算把秀芝结婚时的嫁妆——金大雁转送给即将出嫁的女儿，秀芝得知后十分不爽，偷偷拿走金大雁交给雨珍夫妻。 楚媛成功追回金大雁，不料秀芝竟叫她收手：秀芝已决定跟楚媛在一起，这次破财就当做对她和婆婆的惩罚。



努力

萨姆尔为了拍到姜白虎出轨证据跳进冰冷海水，雨珍心疼他，萨姆尔趁机提议努力恢复夫妻关系，似乎有所成果。

雨珍被楚媛痛揍一顿，也失去一颗牙。 萨姆尔逃跑时撞上车子，脑震荡住院。 醒来后，他拨通了一个名叫「郑敏秀」的女子的电话...！下集预告里，原本对萨姆尔无比信任的雨珍也开始动摇，不知该如何是好……

第3和第4集内容揭开了出轨的不同形态，引人思考。《爱情少一啪》一共6集，最后两集已在今日（2月1月）更新，香港和新加坡观众可通过黄Viu煲剧平台同步追看！



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