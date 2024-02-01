BTS田柾國&（G）I-DLE田小娟&SEVENTEEN Vernon&Code Kunst成為韓國著作權協會正式會員

男團防彈少年團成員田柾國、女團（G）I-DLE成員田小娟、SEVENTEEN成員Vernon（崔漢率）、Code Kunst、臉紅的思春期安智煐、安藝恩等人被提升為韓國音樂著作權協會的正式會員。

法人團體韓國音樂著作權協會（以下簡稱音協）於1月31日通過官方網站公開了2024年正式會員晉陞名單，共有30人。

韓國音協管理約五萬一千名作詞家和作曲家的著作財產權，每年根據準會員的註冊時間和版權費用排名標準，將27人晉陞為全音樂領域正式會員，3人晉陞為非大眾音樂（純音樂、國樂、兒童歌曲、宗教音樂）領域的正式會員。

防彈少年團的田柾國作為一名偶像歌手兼詞曲創作人，直接參與了全球範圍內備受喜愛的歌曲《Seven》、《Still With You》、《Dreamers》等的創作，繼2018年成為正式會員的SUGA和2020年成為正式會員的RM和J-Hope之後，成為BTS第四位加入音協正式會員名單的成員。



韓國代表女子團體的（G）I-DLE隊長田小娟參與了《Tomboy》、《Queencard》、《Nxde》等歌曲的詞曲創作和製作。



史上首個首周專輯銷量達到500萬的團體SEVENTEEN的成員Vernon參與了《Monster》、《Fire》、《孫悟空》等歌曲的詞曲創作和製作，積累了作為音樂人的職業生涯和聲望。



因綜藝節目為大眾所熟知的Code Kunst也登上了此次正式會員晉陞名單。 他以涵蓋多種流派的作曲實力和獨特的音樂特色，創作了《Jasmine》、《致所有消失之物》、《Good Day》等多首熱門歌曲，證明瞭他作為國內嘻哈製作人的獨特地位。



女團NewJeans最近在美國Billboard主要專輯榜上創下了韓國女團最長連續上榜紀錄，其多首歌曲《Attention》、《Hype Boy》、《Ditto》的作曲家250也被列入此次正式會員晉陞名單。

此外，晉升名單還包括為多國籍男團Stray Kids創作了多首歌曲的VERSACHOI，NMIXX、Red Velvet、TWICE、EXO等國內頂級偶像團眾多熱門歌曲的作詞家Lee Seu Ran，為Big Naughty、Leellamarz、BE'O等多樣的嘻哈藝術家作曲的TOIL等等。

另外，據音協表示，此次正式會員晉陞名單中還包括了RAIN（鄭智薰）、李尚民等曾經被晉陞為正式會員、但根據協會規定重新獲得晉陞的創作者。

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