為他量身訂做的英雄角色！《財閥X刑警》安普賢完美演出拼命認真「玩」的富三代！

演員安普賢在新作《財閥X刑警》中飾演一位富三代小兒子「陳利手」，除了錢多到不行之外，他更熟知法律並擁有律師執照，還會租下整棟百貨公司玩生存遊戲，也是一位高人氣網紅。安普賢演出這個角色相當游刃有餘，可望成為他的新人生角色。

SBS新金土電視劇《財閥X刑警》描述一個愛玩的財閥三世因某種原因而成為重案組員警，展現他「錢就是錢，後台就是後台」的FLEX超酷搜查模式。本劇剛播出了2集，安普賢所飾演的陳利手捲入一宗鬥毆事件而遭到拘留，不過他打暈的人正是警方追查2個月都沒能逮捕到的嫌犯。為顧全觀感警方決定讓他成為重案組的空降部隊，正式加入搜查。



除了一到職還開著跑車，紅毯與樂隊迎接的誇張入社儀式外，陳利手以創新的手法來偵辦案件，動用SNS的人氣找到失蹤老人，堂堂正正以自己的身份走入遊艇會員VIP區等等，都讓原本的刑警團隊不得不佩服。不過這個角色需要有點滑頭、吊兒郎當，安普賢如果稍微有些太Over的表現，很可能會讓觀眾們皺起眉頭，不過他的演出拿捏相當精準，剛剛好的調皮男孩。



除了平時不按牌理出牌的任性，安普賢在劇中還必須擅長打鬥，飛車騎重機，駕駛遊艇，熟知法律，根本是一位多才多藝的英雄人物，因為是網紅所以也有獨有的手勢，擁有多部令人羨慕的帥氣跑車，還有他的飛機頭造型也成為了他的招牌，每次必須用掉大量的定型噴霧。安普賢為了演出這個角色，去年夏天取得了遊艇賽艇執照，劇中的他還秀出與白種元老師的合影，也是他親自邀請白老師所得到的。



SBS的《財閥X刑警》安普賢可望接替《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）金南佶以及《模範計程車》李帝勳，成為新一代的英雄嗎？讓我們繼續看下去～

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞