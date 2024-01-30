朱賢英退出《SNL KOREA》第5季：將專注於影視劇

從第一季一直出演到第四季的《SNL KOREA》元老嘉賓朱賢英將不再參加第五季。

昨日（29日），朱賢英經紀公司透露：「朱賢英不會加入第五季《SNL KOREA》。 」同時，公司還公開了朱賢英發給節目製作組的長文。

文中朱賢英表示：「雖然現在就談是否會加入有些為時過早，且很冒昧，但下一季我可能真的沒辦法參加了。 我尊敬且深愛著《SNL》，正因為如此，我花了很長時間慎重思考，這是我最終的決定也是我的真心，希望能夠傳達清楚。 」



朱賢英還說：「因為《SNL》為我提供了多樣的表演機會，讓我能夠盡情地表達自己，所以我才可以在節目裡我展現自己最擅長和享受的東西，並不斷提升，那是我最興奮和快樂的時刻。 當我接觸到其他類型的作品，雖然有些生疏和疲憊，但我卻意識到在《SNL》之外的其他領域也可以積累經驗，感受到了不同類型的成長。 我在考慮自己是否能夠同時參與其他表演和《SNL》，這對我無疑是一種鍛鍊。 然而，從明年年初開始拍攝的作品的題材不僅較沉重，而且我所扮演的角色的個性也需要能夠認真傳達作品想要表達的意思。 我在各種作品之間靈活適應並轉變的經驗和能力還不足，因此我認為需要更多的專注力和時間。 」

朱賢英還說：「雖然沒有任何事情是確定的，也可能會感到遺憾，但我想嘗試一條更不熟悉、不舒服和困難的新道路。 感謝所有相信我，讓我成為《SNL KOREA》一員的人們，這曾是我最光榮的時刻。 」

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