韓庚爆Super Junior時期每天做惡夢「想過極端選擇」收入比當練習生時少，成員還私下分錢給他！

從小學習民族舞蹈、還會芭蕾、武術的韓庚，在2001年通過徵選加入SM娛樂並成為練習生，在2005年以 Super Junior 成員出道，他也是第一位正式在韓國出道的中國人。

近日他出演《名人面對面》，也提到當年的作爲 Super Junior 成員活動的辛酸，韓庚表示：「每天都壓抑到做惡夢，而且還產生極端的選擇衝動。」

韓庚說自己從小家境就不好，因此爲了出名賺錢，19歲的就和SM娛樂簽訂13年的合約。據悉，當時他的父親還曾感嘆自己的無能，稱「出賣了我的孩子」。韓庚說：「以練習生身份來到韓國，每天從早到晚都在練習，練習生時期非常辛苦，很多時候連自己受傷都不知道。」



雖然 Super Junior 出道之後，人氣持續飆升。但是不合理的收入分配、密集的演出等給他帶來了壓力，韓庚：「好在所有隊員都對我很好，多少會分我一些。其實第一年結算也沒有多少，收入比練習生時期少，練習生時期從SM娛樂那裡得到生活費，出道後要一直償還。」到了2009年跟父母和公司提出想要離開韓國，還曾通過電話對父親說：「如果有一天我做出極端的選擇怎麼辦？」最終他選擇退團並離開SM娛樂。對於這個決定，韓庚表示這是非常好的選擇，但也多虧在韓國的活動才得以成長，雖然那時候很辛苦，但還是很感謝。



而韓庚這段採訪，也在 the qoo 引發熱烈討論，韓網友：「韓庚在合約無效訴訟中勝訴，和 EXO 的中國成員不同..」、「13年 是不是瘋了」、「韓庚和另外兩個孩子的情況不是不一樣嗎？爲什麼要罵人呢」、「他勝訴了，離開後也沒有和成員們斷絕來往」、「居然還有人幫 SM 說話，真是奇怪」、「暈，竟然比練習生時期錢少，瑟瑟發抖」、「所屬歌手們通過奴隸合約榨取的錢，李秀滿以製作人的名義成爲了數千億的資產家」、「因爲是外國人，所以吃了很多虧吧，覺得在那麼惡劣的合約條件下剩下的成員們也很了不起...」等等。



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