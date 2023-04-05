《PEAK TIME》終於放出李昇基生日花絮！全節目為他慶生嗨翻舞台，主動指導參賽者暖心畫面也曝光

李昇基正在主持選秀節目《PEAK TIME》，上月20日《PEAK TIME》官方SNS曾發布第二回合賽事過後替李昇基慶生的幕後花絮照片，當時許多網友敲碗想看影片，影片總算在昨（4）日公開了。

〈第二回合幕後花絮（feat. 我們的MC昇基HBD）〉紀錄了特別的、毫無火藥味而是窩心的第二回合花絮，其中關於MC李昇基的有兩段。首先，在Vocal分隊都表演過後，李昇基遠遠的看見Vocal A還在耿耿於懷破音的事情，想了想便走上前和成員們聊聊：「剛剛唱歌走了一次音，你覺得為什麼會那樣？」他仔細聆聽5點金淵奎的回應，給予他回饋：「淵奎你的歌聲動搖了，我在旁邊觀察到的原因是，你想要微笑著唱歌，但唱歌發音是很重要的，要用力但嘴巴要放鬆，不能把力氣花在嘴角上。」



李昇基叮囑Vocal A孩子們唱歌盡量放鬆就好，「不要有任何設定」（一定要做出什麼表現）否則容易失誤。大家都聚精會神的聽，就連一旁Dance A也聽起來了。李昇基走後，金淵奎摸著自己的心臟表達感受到了暖流，還默默的讚嘆李昇基「好帥」。



哩，昇基第二個被紀錄下來的花絮，就是他的生日派對啦！第二回合錄製這天正好過幾天就是李昇基生日（1月3日），製作人先要求李昇基多錄製點東西，原來是要替他這位「皇帝」慶生。Tiffany與Jay Park（朴載範）帶頭唱生日快樂歌，沈在元喊大家嗨起來，Jay Park更要大家一起上台跳舞，這才有了李昇基捧蛋糕很興奮跳舞的畫面啊！就連Jay Park都衝上台了！



（13點的BIT跳著跳著回頭看見Jay Park還嚇一跳驚呼，而圭賢在台下開心錄影）



花絮影片還包括比賽過後各聯隊加油打氣的畫面、未公開過的‎BLITZERS Go_U剪頭髮畫面，並在最後附註當天10日是14點Prince的生日：雖然晚了但祝你生日快樂。影片底下不少網友稱讚《Peak Time》整體氣氛很好、像一家人，很難得看見選秀節目出演者和製作組之間也很友好，相當感謝製作組放出了更多淘汰團體的畫面，更有網友感嘆《Peak Time》稱得上是「善良的選秀節目」*。（*先前公布淘汰名單，製作組宣布將第三回合歌曲與服裝免費供淘汰團體使用，就被稱讚是史上最暖心的選秀製作組。）



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