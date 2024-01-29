男同志圈天菜男星TOP10：第一名又是他！這一位首次上榜
廣告

男同志圈天菜男星TOP10：第一名又是他！這一位首次上榜

明星   2024年1月29日   星期一08:25   Tracy  

（封面圖源：IG@sonsukku、@holyhaein、@skawngur、@zb1official、X@pledis_17）

男同志圈公開最新的天菜男星排行榜，2023年下半年的榜單又換成了哪些人呢？

TOP10：Seventeen珉奎

顏值+身材+能力，毫無短板的珉奎還超會做飯、做家務，男女通吃OK？

TOP9：河錫辰

頭腦敏捷還長得帥的理工男，還有機智又冷靜的性格，很難不愛！

TOP8：韓維辰

男團ZB1成員，今年上半年第一次入榜，僅得2票，下半年直接衝進了TOP10。

TOP7：車銀優

「臉蛋天才」名次下滑，上半年位居第二，除了超帥的顏值之外，溫柔的性格也超級圈粉。

TOP6： 林盛進

這位排球選手在東京奧運會時期就憑藉顏值爆紅，外貌酷似金秀賢，據說在念大學時就已經是小有名氣的校草！

TOP5：魏嘏雋（魏河俊）、李陣郁

李陣郁算是這個榜單的常客了，痞系大叔，自帶憂鬱氣質，如同老酒一般，年歲越大越有味道。

魏嘏雋再2023年上半年的排行榜裡還是第18位，短短半年就晉升13名，亦正亦邪的氣質真的很吸引人。

TOP4：安昌林

他是韓國柔道國家隊的選手，作為著名的柔道王者，一直在同榜單名列前茅。

TOP3：李浚赫

最適合制服look的男演員，尤其是軍裝！！

TOP2：南柱赫

深情的「南」朋友，沒人能躲過他的魅力

TOP1：孫錫求、丁海寅

誰還沒走出「具氏」的魅力啊???孫錫求（孫錫久）蟬聯了兩年的冠軍，雖沒有花美男般的五官，卻讓大家不知不覺陷入了大叔的魅力當中。

丁海寅從上半年的亞軍躋身為下半年的冠軍，充滿無害感的單眼皮及招牌笑容，實在無人能擋。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 男同志圈天菜男星TOP10：第一名又是他！這一位首次上榜
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手