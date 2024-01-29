男同志圈天菜男星TOP10：第一名又是他！這一位首次上榜

男同志圈公開最新的天菜男星排行榜，2023年下半年的榜單又換成了哪些人呢？

TOP10：Seventeen珉奎

顏值+身材+能力，毫無短板的珉奎還超會做飯、做家務，男女通吃OK？

TOP9：河錫辰

頭腦敏捷還長得帥的理工男，還有機智又冷靜的性格，很難不愛！



TOP8：韓維辰

男團ZB1成員，今年上半年第一次入榜，僅得2票，下半年直接衝進了TOP10。



TOP7：車銀優

「臉蛋天才」名次下滑，上半年位居第二，除了超帥的顏值之外，溫柔的性格也超級圈粉。



TOP6： 林盛進

這位排球選手在東京奧運會時期就憑藉顏值爆紅，外貌酷似金秀賢，據說在念大學時就已經是小有名氣的校草！



TOP5：魏嘏雋（魏河俊）、李陣郁

李陣郁算是這個榜單的常客了，痞系大叔，自帶憂鬱氣質，如同老酒一般，年歲越大越有味道。



魏嘏雋再2023年上半年的排行榜裡還是第18位，短短半年就晉升13名，亦正亦邪的氣質真的很吸引人。



TOP4：安昌林

他是韓國柔道國家隊的選手，作為著名的柔道王者，一直在同榜單名列前茅。



TOP3：李浚赫

最適合制服look的男演員，尤其是軍裝！！



TOP2：南柱赫

深情的「南」朋友，沒人能躲過他的魅力



TOP1：孫錫求、丁海寅

誰還沒走出「具氏」的魅力啊???孫錫求（孫錫久）蟬聯了兩年的冠軍，雖沒有花美男般的五官，卻讓大家不知不覺陷入了大叔的魅力當中。



丁海寅從上半年的亞軍躋身為下半年的冠軍，充滿無害感的單眼皮及招牌笑容，實在無人能擋。

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