孝琳2月25日台北开唱

SISTAR出身的艺人孝琳最近以SISTAR19身份回归，发表了新曲《NO MORE》，并正式宣布将举办个人世界巡回演唱会。台湾场将於2月25日在台北TICC举行，对即将参加各种活动，艺人孝琳有掩饰不住喜悦，非常期待与台湾粉丝再次见面。

12月9日，孝琳在韩国通过《2023孝琳秀 One Night Only》展现华丽的表演。 当天举行的孝琳个人演唱会“2023孝琳秀One Night Only”以丰富多彩的歌单和舞台秀让观衆爲之疯狂，公演结束后也留下了“One & Only”秀的余韵。

孝琳以仅此一天的Show!爲主题，准备了丰富多彩的现场舞台和舞蹈表演，爲大家带来了惊险的Show Time。用一首与公演主题吻合的选曲《One Night Only》开啓公演之门，利用立式麦克风的华丽表演让人联想到电影《Dream Girls》中的一个场面，令现场观衆爲之疯狂。

此次2024年首场“孝琳show”演唱会将以 “仅有一天的show” 爲主题，爲粉丝们带来惊人的Show Time。

孝琳的世界巡演“2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT”台北公演将於2月25日在台北TICC举行，门票将於2月4日全面发售，详细内容可在主办方UFORCE娱乐的脸书确认。

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