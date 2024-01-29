蔡鍾協日劇《Eye Love You》開播就登上日本Netflix冠軍！外送年下男與一位30歲女CEO的美食戀情

主演許多韓國人氣電視劇《來魔女食堂吧》《無法抗拒的他》《由零開始愛上你》《無人島的Diva》等等，演員蔡鍾協也進軍日本電視劇啦！由他所主演的TBS電視劇《Eye Love You》一開播就衝上冠軍寶座！

蔡鍾協在日本的出道作品就是TBS的黃金時段電視劇《Eye Love You》，於1月23日首播就在日本Netflix平台獲得收視冠軍，韓國演員登上日本地上波的黃金時段電視劇的主角，是相當少見的例子，因此也成功吸引了當地觀眾們的目光。蔡鍾協與日本人氣女演員二階堂富美搭檔演出，一位在日本留學的研究生與美女CEO的故事。



蔡鍾協在劇中飾演一位在當地大學研究瀕臨絕種動物的研究生，平時兼差當美食外送員。二階堂富美則是一位美女CEO，以環保概念製成巧克力產品。這位美女CEO在一次落海後有了特殊能力，就是看著對方的眼睛就能夠聽見對方的心聲，也因此她相當苦惱，這能力讓她無法找到交往的對象。一日她與常常為她外送美食的打工年下男見到面，發現她無法讀出他心中以韓文來思考的心聲，於是讓她發現有機會體會戀愛的可能性。



劇中也融入許多韓國元素，譬如擅長料理的蔡鍾協在雨天為女主角送上了豆腐鍋料理，或邀請她到家中一起享用炒雜菜以及多種小菜，女主角與同事的午餐也在韓式料理店等等。蔡鍾協的心中OS完全使用韓語表達，劇情中也不時會出現他對於日語的不熟悉，或是他教女主角說出「喜歡」這個韓文單詞等等，讓日本觀眾也接觸到這些文化上的不同。



導演中島圭介看過《無法抗拒的他》，也表示蔡鍾協擁有186公分的身高，以及溫柔的笑容讓他印象深刻，也認為相當適合這個角色，於是選定他為男主角。《Eye Love You》在當地播出後反應相當熱烈，網友們也開始討論起蔡鍾協擁有「狗狗相」很可愛，蔡鍾協也在當地參與許多綜藝節目的宣傳活動，出道作品成功引發話題。



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