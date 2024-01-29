蔡钟协日剧《Eye Love You》开播就登上日本Netflix冠军！外送年下男与一位30岁女CEO的美食恋情

主演许多韩国人气电视剧《来魔女食堂吧》《无法抗拒的他》《由零开始爱上你》《无人岛的Diva》等等，演员蔡钟协也进军日本电视剧啦！由他所主演的TBS电视剧《Eye Love You》一开播就冲上冠军宝座！

蔡钟协在日本的出道作品就是TBS的黄金时段电视剧《Eye Love You》，於1月23日首播就在日本Netflix平台获得收视冠军，韩国演员登上日本地上波的黄金时段电视剧的主角，是相当少见的例子，因此也成功吸引了当地观众们的目光。蔡钟协与日本人气女演员二阶堂富美搭档演出，一位在日本留学的研究生与美女CEO的故事。



蔡钟协在剧中饰演一位在当地大学研究濒临绝种动物的研究生，平时兼差当美食外送员。二阶堂富美则是一位美女CEO，以环保概念制成巧克力产品。这位美女CEO在一次落海后有了特殊能力，就是看著对方的眼睛就能够听见对方的心声，也因此她相当苦恼，这能力让她无法找到交往的对象。一日她与常常为她外送美食的打工年下男见到面，发现她无法读出他心中以韩文来思考的心声，於是让她发现有机会体会恋爱的可能性。



剧中也融入许多韩国元素，譬如擅长料理的蔡钟协在雨天为女主角送上了豆腐锅料理，或邀请她到家中一起享用炒杂菜以及多种小菜，女主角与同事的午餐也在韩式料理店等等。蔡钟协的心中OS完全使用韩语表达，剧情中也不时会出现他对於日语的不熟悉，或是他教女主角说出「喜欢」这个韩文单词等等，让日本观众也接触到这些文化上的不同。



导演中岛圭介看过《无法抗拒的他》，也表示蔡钟协拥有186公分的身高，以及温柔的笑容让他印象深刻，也认为相当适合这个角色，於是选定他为男主角。《Eye Love You》在当地播出后反应相当热烈，网友们也开始讨论起蔡钟协拥有「狗狗相」很可爱，蔡钟协也在当地参与许多综艺节目的宣传活动，出道作品成功引发话题。



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