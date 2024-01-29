SEVENTEEN 3-5月舉辦日韓安可演唱會「FOLLOW AGAIN」！超大型體育場容納更多粉絲

SEVENTEEN將登上超大型體育場的舞台！

今日（29日）Pledis娛樂：「SEVENTEEN將於3月-5月期間在韓國和日本的3個體育場進行安可演唱會，巡演的名稱為『FOLLOW AGAIN』。 」場地包括仁川亞洲運動會主賽場（3月30日-31日），大阪長居體育場（5月18日-19日）和神奈川日產體育場（5月25日-26日）。



SEVENTEEN將是首個在仁川亞運會主賽場舉辦個唱的K-pop團體。 而神奈川日產體育場也是日本最大規模的演出場地，他們將在這些超大型體育場上證明自己獨特的的地位和人氣。

Pledis娛樂表示：「這次安可巡演是為了向喜歡愛護SEVENTEEN的CARAT（粉絲名）們表達感謝，大家可以期待他們最好的舞台。 整個體育場將被SEVENTEEN官方應援色——玫瑰石英粉和寧靜藍色所點綴。 」

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