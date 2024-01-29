他竟提前領便當！《我的Happy End》張娜拉尋回記憶卻必須面臨殘酷現實！復仇之路正要展開（EP.9 – 10）

[有雷] 《我的Happy End》劇情真的高潮迭起，前兩集張娜拉因受到太大刺激而失憶，為了報復她而出軌的孫浩俊得知事實真相後卻後悔不已，回過頭來想守護家庭時，卻遭謀殺身亡！張娜拉成為最大嫌疑人…她將再接續孫浩俊手中的線索揭開所有真相！

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純永（孫浩俊飾）原本埋怨7年前被戴綠帽，卻發現老婆才媛（張娜拉飾）是被設局性侵，他除了後悔更積極想找出孩子的爸爸到底是誰。此時岳父也從女兒的閨密昀昣（蘇怡賢飾）得知純永出軌的事實，氣得打了純永幾巴掌，但兩人最後卻決定對於失去了記憶的才媛，不再提起外遇以及性侵的一切，掩蓋所有事實，希望保全這個家庭，純永也想藉此請求原諒。



失憶的才媛相當不安，許多畫面都在腦中一閃而過卻沒有記憶，她也翻閱自己以往被報導出的一些內容，才發現自己過往的一些事件以及正在打離婚官司爭取撫養權。純永回到了之前的好爸爸形象，也告訴才媛，希望她不要恢復記憶，或許更好。純永也向昀昣下跪表示後悔自己的出軌，希望回頭守護家庭，這讓昀昣相當不能接受。



才媛似乎重拾了過往記憶，但在深夜卻累到不省人事。早上被警方按門鈴叫醒並直接逮捕，原因竟是她殺害丈夫許純永！前往認屍的才媛痛哭失聲完全無法接受，警方更表示純永是被人在車上的水瓶中下毒身亡，認為才媛沒能提出確切不在場證明而拘捕她，雖然最後因證據不足而釋放，卻讓才媛失去了工作並且未能脫離嫌疑。純永的友人送來一個隨身碟給才媛，說是純永交代他保留的資料，才媛也在其中發現了白勝奎墜樓後昀昣求救父親的錄音。



各方開始攻擊才媛的病情，只有一位從學生時期就單戀才媛的尹太吾始終相信她，在純永死後太吾也接手調查一切真相，也照顧才媛的心理狀態，以及始終因墜樓而陷入昏迷的同事白勝奎。當他前往才媛常去的私人心理醫師診所時，卻發現才媛所說的醫師好友根本從沒有這麼親密的關係，才媛覺得身邊有人給她建議卻全是幻想！昀昣父女以及以販賣情報維生

的前職警察，似乎聯手打算毀掉才媛，接下來守護才媛的太吾能成為神隊友嗎？



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