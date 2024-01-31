持續活躍的二代男團 Highlight 將在三月回歸，並攜手慶祝出道15週年！

持續活動的二代人氣男團 Highlight 將在今年春季以全新的面貌回歸，並慶祝團體的出道15週年！粗卡～～～。

根據經紀公司Around US娛樂的官方消息，Highlight 正在以今年春季回歸歌壇為目標，全力以赴地準備新專輯中。公司表示：「請大家對 Highlight 的新歌和舞台多多期待與關注。」



值得一提的是，今年 Highlight 將迎來出道15週年，也讓粉絲們更加期待活動。據悉，成員們正在為粉絲們做特別準備，希望能豐富這一年，所以就更加慎重地準備了新專輯。



▼去年粉絲見面會上表演經典熱門曲〈Beautiful〉的live畫面：



此外，Highlight 也是全方位發展著團體與個人活動，展現強大的存在感。除了紮實的現場表演實力外，他們超越 K-POP 世代的視覺效果以及製作、演技、綜藝、表演等多方面的活動，始終受到國內外歌迷的熱烈歡迎。 目前，李起光正在出演的 tvN 熱門韓劇《和我老公結婚吧》中，飾演女主朴敏英的初戀對象，人氣西餐廳主廚白恩浩，專情人設也頗受好評。



之後，有關 Highlight 在 2024 年春季期間的詳細行程和資訊將會依序公佈。

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