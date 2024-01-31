宣傳新作《DeadMan》的趙震雄曝餐廳服務生趣聞、金喜愛報名英文補習班秒被上傳Kakao

演員趙震雄日前來到張度妍的YT頻道作客，為即將在新年檔期於韓國上映的新電影作品《DeadMan》進行宣傳活動。

主持人張度妍當日提到了有關趙震雄一則相當有名的趣事，也就是他與某餐廳工讀生的默契。話說某餐廳的工讀生，第一次在餐廳看見趙震雄來訪時，興起了粉絲心情並表示「好想和他拍張照」，不過當他發現趙震雄其實常常會來到這家餐廳，於是在態度上出現了轉變。



該工讀生曾在網路上留言表示演員趙震雄來到了他打工的餐廳，讓他非常開心，後來發現趙震雄竟然常常出現！趙震雄也馬上知道這是哪一家餐廳，接著向金喜愛說明是在狎鷗亭，有一次電影VIP試映會後，他受到邀請而到了那家餐廳，許多業界內電影人都來了，給彼此應援鼓勵，通常如果是自己的電影作品可能不會待太長時間，不過觀賞別人的電影就是幸福，沒有壓力。



眼看大家紛紛醉倒，趙震雄把大家一一送上車以後，成了最後一位離開的人，他向工讀生道謝後離開，一開始工讀生覺得他「好有義氣」，後來發現每次有電影作品的聚餐就會看到趙震雄……不是他演出的電影也會來，於是就上傳的留言變成「趙震雄又來了」。趙震雄還對著鏡頭說「總有一天我會把你找出來～」相當趣味。



金喜愛與趙震雄合作新電影《DeadMan》，也表示因為出道早，似乎沒有太多時間過普通人的生活，於是她報名了英文會話班，當她進教室就引發議論紛紛，同班同學都紛紛上傳通訊軟體說「金喜愛在這！」後來她也偶爾會在課後與同學到補習班樓下咖啡廳去吃吃喝喝，體會到了美式咖啡加三明治的美味。現在的她是一邊踩著飛輪一邊聽英文廣播的，金喜愛表示並不是抱著學習的心情，而是因此感到生活相當幸福。

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