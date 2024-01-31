P社太跪舔日本了！SEVENTEEN韓國粉絲氣炸，抵制安可演唱會：日本場是本土場2倍，連出道日都在日本

PLEDIS娛樂官宣旗下男團SEVENTEEN將於3-5月在韓國、日本舉辦安可演唱會之後，氣炸廣大韓國「克拉妹」（SEVENTEEN官方粉絲名CARAT音譯）。

事情要從29日PLEDIS的一則公告說起。 公司公開SEVENTEEN的最新行程，稱團隊即將登上韓國、日本兩國的超大型體育場舉辦安可演唱會，3月30-31日在韓國仁川，5月18-19日在日本大阪、 5月25-26日在日本神戶（韓國兩場觀眾3萬人，日本4場12萬人），也就是說韓國男團的安可演唱會不僅要在日本舉辦，日本場甚至要比本土場還多出2場。

追星粉們應該都知道，所謂的安可演唱會都是在本土進行。 而2023年的SEVENTEEN「FOLLOW」演唱會，日本場次更是韓國本土場次的6倍（韓國2場，日本12場）。 這次就連SEVENTEEN出道日5月26日這一天，居然也要在日本演出。於是韓國的克拉妹們坐不住了，在X（舊Twitter）上掀起抵制SEVENTEEN安可演唱會的熱潮，並同時發出中文和英文版公告，希望得到其他國家克拉妹的支持，並稱「如果不這樣的話，PLEDIS不會發生任何變化」。

해외럿들께 보이콧을 해달라는 말을 전한 글입니다.#세븐틴앙콘불매

한국럿들은 부디 알티와 마음, 퍼나르기 부탁드립니다 pic.twitter.com/1HAR1D8eWF — 하나. (@ixhrvr) January 29, 2024

韓國克拉妹之所以如此重視這次的安可演唱會，是因為這將是SEVENTEEN成員們「軍白期」 之前的最後一輪演唱會。身為韓國男愛豆，入伍是不可避免的，1995年出生的S.Coups和尹淨漢若是2024年入伍的話，SEVENTEEN也將進入軍白期，作為團隊入伍前的最後一輪完整體演唱會，這對本土粉絲們來說意義重大。

對於PLEDIS的安排，粉絲們紛紛表示：「叫什麼安可，不如叫日本巡迴演唱會吧」、「你到底為何要這樣安排，房時爀你是不是暗戀日本女人」、「期待他們安可演唱會的我彷彿像個傻子」、「按人口比的話，韓國才是專輯輸出最主要的市場啊」、「P社，求你不要搶走我積極的思想和希望」等。

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