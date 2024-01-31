持续活跃的二代男团 Highlight 将在三月回归，并携手庆祝出道15周年！

持续活动的二代人气男团 Highlight 将在今年春季以全新的面貌回归，并庆祝团体的出道15周年！粗卡～～～。

根据经纪公司Around US娱乐的官方消息，Highlight 正在以今年春季回归歌坛为目标，全力以赴地准备新专辑中。公司表示：「请大家对 Highlight 的新歌和舞台多多期待与关注。」



值得一提的是，今年 Highlight 将迎来出道15周年，也让粉丝们更加期待活动。据悉，成员们正在为粉丝们做特别准备，希望能丰富这一年，所以就更加慎重地准备了新专辑。



▼去年粉丝见面会上表演经典热门曲〈Beautiful〉的live画面：



此外，Highlight 也是全方位发展著团体与个人活动，展现强大的存在感。除了扎实的现场表演实力外，他们超越 K-POP 世代的视觉效果以及制作、演技、综艺、表演等多方面的活动，始终受到国内外歌迷的热烈欢迎。 目前，李起光正在出演的 tvN 热门韩剧《和我老公结婚吧》中，饰演女主朴敏英的初恋对象，人气西餐厅主厨白恩浩，专情人设也颇受好评。



之后，有关 Highlight 在 2024 年春季期间的详细行程和资讯将会依序公布。

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