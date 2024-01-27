韓國詐騙犯全氏謊稱自己「與IU同居過」！偽裝成財閥私生子騙婚擊劍選手，甚至還想在監獄裡出書

比扯鈴還扯，不要動我們 IU～！！！！

熱門韓劇《二十五，二十一》金泰梨所飾演的「羅希度」角色原型人物，韓國知名擊劍選手南賢喜，在去年爆出離婚後又再婚的消息，曝光在媒體上的「財閥未婚夫」全清祖（全青鳥）卻被爆料是個女生，而且還是個前科累累的詐騙犯。



延伸新聞：【K社韓國小百科】《二十五，二十一》金泰梨原型險遭騙婚！「財閥未婚夫」竟是不是男人，「時男時女」多次行騙坐牢、洗腦「生小孩繼承集團」



而正在進行的詐欺訴訟的全清祖，曾宣稱自己與人氣歌手 IU 同居過，說自己搬到 IU 所住的300億（韓元）公寓大樓，並向詐騙對象表明：「如果先預付款項的話可以打9折，就能省下30億元」表明自己 IU 交往甚密，還可以拿到演唱會的貴賓席次......等的荒誕言論。



甚至，他還想要在監獄中寫書，表示出書後賺到了稿費，才有辦法賠償受害者們，對此網友們也是一片罵聲與吐槽：「我白眼都翻到後背去了」、「這程度的詐騙犯，妄想症非常嚴重，估計是需要關進精神病院，多多餵她吃藥吧」、「可惡，不該動 IU 的」、「不要髒了我們 IU 的名字」、「她的謊言天馬行空到我無法想像的地步」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞