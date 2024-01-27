回归活动面临困难？(G)I-DLE Minnie、雨琦因状态不佳而中断日程，网友：「先让成员休息一下吧」

CUBE娱乐在26日通过粉丝平台 Weverse 表示：「今天（26日）下午，Minnie、雨琦因突然出现状态不佳和发烧而去了医院，根据医疗团队的意见，中断所有预定的日程，正在接受充分的休息和治疗。」

因此，原订29日回归的 (G)I-DLE 也不可避免地受到影响。CUBE娱乐表示：「真心对不起，让等待回归的粉丝们担心了。之后预定的日程将优先考虑艺人的健康，变动日程将重新通知大家，再次希望粉丝们能够谅解，本公司将尽全力恢复状态和健康管理，让艺人以健康的面貌与粉丝们见面。」



公告一公开让粉丝们都相当担心，更列出她们去年行程就非常疯狂，在〈Queencard〉打歌三周＋校庆公演后，6月～10月进行世界巡回演唱会、11月28日出席《MAMA》颁奖典礼，紧接著飞往美国参加「Jingle Ball Tour音乐节」7场演出，回国后准备年末舞台。



期间成员接连传病号，但...紧接著就宣布要在一月底发行正规二辑《2》，网友：「美国巡演日程太夸张了...年末结束了就要给休假啊」、「别生病 呜呜呜」、「真的太夸张了...」、「所以边做这些边准备正规专辑啊！确实很辛苦」、「稍微休息一下再回归就好了，但是很努力啊」、「（CUBE）能赚钱的只有 (G)I-DLE 」、「我知道最近她们很有人气，但是比起赚钱，能不能先考虑一下成员们的健康」等等。



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