抓馬戀綜《單身即地獄3》後續發展！李官熙＆崔慧善共同澄清「兩人沒有交往」，現實原因曝光！

Netflix《單身即地獄3》講述只有成爲情侶才能離開地獄島，在天堂度過浪漫約會夜的約會真人秀。這季一樣有著超高討論度，觀眾們也都很好奇最終配對成功的李官熙和崔慧善，現在到底有沒有在一起。



李官熙近日在自己的 YouTube 頻道「籃球選手God官熙」上傳新影片，他表示：「在職業籃球賽季中，本想盡量克制談到《單身即地獄3》的相關內容，但因爲各種原因，所以我還是決定說出來。」



他接著說：「對於和慧善是不是情侶，我想先說一下『不是情侶』。節目播出後偶爾會聯繫，在聚餐的時候也見過幾次面，但是我談戀愛屬於每天都要見面的類型，現實是慧善過不久就要英國，而且我也要在昌原集中訓練，所以說實話沒有想過成爲情侶。」



李官熙提到崔慧善和孫源翊一起拍攝的影片成為話題，無意中受到指責，所以才盡快做出解釋。在 SNS 上還流傳很多關於李官熙送花給崔慧善消息，他表示：「我沒有去過那間花店，也沒有送過花，我不希望因爲更多的推測而引起爭議。」



李冠熙說：「慧善本來就很好，但從現實來看的話如果分隔兩地會讓感情疏遠，所以根本就沒有想過要開始。我們各自都非常忙碌 ，在大家的支持下也沒能成爲情侶，對此我感到非常抱歉。」



而崔慧善也通過 IG 表示兩人在天堂島的時候有討論到如何克服遠距離戀愛，但在現實中時差和距離似乎成為難以克服的壁壘。她說：「看著節目回想起那時候，連我們也很感動，但是得到比想像中更多的支持和喜愛，所以很難應對這種情況。節目結束後不久，只能傳達令人失望的消息，心情非常沉重和抱歉。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞