《單身即地獄3》李鎮錫半年3度來台，珍奶愛不釋手！和「下巴撩人」尹廈情西門町巧遇！

你是《單身即地獄3》忠實觀眾嗎？李鎮錫短期內又來台灣，還和尹廈情在台灣相遇了！

*先前報導：

〈《單身即地獄3》李鎮錫說到做到來台灣！穿愛台T-Shirt、手捧機捷代幣拍照〉

〈《單身即地獄》李鎮錫短時間再度訪台，和金俊植到高雄！大啖夜市美食又喊「要住在這」〉

李鎮錫似乎自從受邀台灣品牌代言，加上台灣粉絲、在台韓國YouTuber熱烈歡迎後，便對台灣產生濃厚興趣，從5月到現在短短半年來台三次。昨（1）日，李鎮錫在IG透露自己在台灣，享用港式餐點、在西門町吃冰又喝珍奶，還說：「珍奶非常非常好喝……」稍早最新影片更說：「為了把奶茶掃蕩而來……打算喝6000杯。」



正巧，以「下巴撩人」和反差性格爆紅的尹廈情也在台灣，31日受邀中華職棒樂天桃猿開球，離開台灣前更巧的和李鎮錫在西門町巧遇，尹廈情限動寫道：「在台灣路上相遇的機率是？」而尹廈情隨意在路邊拍下的照片都被台灣網友稱讚很美，網友也歡迎她下次再來。

美中不足的是，疑似有瘋狂粉絲在機場追著尹廈情要求合照，台灣網友都斥責瘋狂粉絲的行為且互相提醒注意該人，同時希望尹廈情不要因此對台灣產生負面印象。

順帶一提，李鎮錫5月首度來台時，另名出演者劉恃蘟也在，劉恃蘟IG發了自己在台北街頭、淡水老街與淡水真理大學牛津學堂的照片，讚許牛津學堂是「童話般的地方」。當時不少觀眾期待他們合體卻沒有實現，此次李鎮錫倒是和尹廈情合體了。



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