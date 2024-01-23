抓马恋综《单身即地狱3》后续发展！李官熙＆崔慧善共同澄清「两人没有交往」，现实原因曝光！

Netflix《单身即地狱3》讲述只有成爲情侣才能离开地狱岛，在天堂度过浪漫约会夜的约会真人秀。这季一样有著超高讨论度，观众们也都很好奇最终配对成功的李官熙和崔慧善，现在到底有没有在一起。



李官熙近日在自己的 YouTube 频道「篮球选手God官熙」上传新影片，他表示：「在职业篮球赛季中，本想尽量克制谈到《单身即地狱3》的相关内容，但因爲各种原因，所以我还是决定说出来。」



他接著说：「对於和慧善是不是情侣，我想先说一下『不是情侣』。节目播出后偶尔会联系，在聚餐的时候也见过几次面，但是我谈恋爱属於每天都要见面的类型，现实是慧善过不久就要英国，而且我也要在昌原集中训练，所以说实话没有想过成爲情侣。」



李官熙提到崔慧善和孙源翊一起拍摄的影片成为话题，无意中受到指责，所以才尽快做出解释。在 SNS 上还流传很多关於李官熙送花给崔慧善消息，他表示：「我没有去过那间花店，也没有送过花，我不希望因爲更多的推测而引起争议。」



李冠熙说：「慧善本来就很好，但从现实来看的话如果分隔两地会让感情疏远，所以根本就没有想过要开始。我们各自都非常忙碌 ，在大家的支持下也没能成爲情侣，对此我感到非常抱歉。」



而崔慧善也通过 IG 表示两人在天堂岛的时候有讨论到如何克服远距离恋爱，但在现实中时差和距离似乎成为难以克服的壁垒。她说：「看著节目回想起那时候，连我们也很感动，但是得到比想像中更多的支持和喜爱，所以很难应对这种情况。节目结束后不久，只能传达令人失望的消息，心情非常沉重和抱歉。」



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