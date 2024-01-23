[有片]一次看到IU跟BTS V也讓人太期待了！IU新曲「Love wins all」短預告搶先公開

終於等到IU新曲公開啦！所屬公司EDAM娛樂於1月22日深夜透過官方SNS頻道公開了新曲「Love wins all」的短預告。IU與BTS V的合作引發話題討論。

公開的Trailer影片中，一棟幾乎完全感受不到人類體溫的廢墟，堆積著許多老舊的衣物，桌子上還有殘餘的食物，但看起來已經許久沒有人來過，環境顯得荒廢髒亂。兩人發現了一台攝影機並且相互拍攝，V透過攝影機捕捉著IU的樣貌，背後散發著強烈光線，短髮造型的IU臉上似乎帶著傷痕，接下來在IU鏡頭前的V也是一樣，臉上帶著傷痕，表情茫然。兩人將上演什麼樣的末日故事，影片最後更是公開了一句IU的歌聲，令人相當期待。



IU這首新曲「Love wins all」是一首以鋼琴為前奏起始，起承轉合相當明確的抒情曲，擁有多首膾炙人口熱門金曲的IU，如《Love poem》《秘密》等一推出就在深受廣大歌迷們的喜愛，本次的MV也特別找來了去年上映的強片《水泥烏托邦》的導演嚴泰華執導，邀請BTS成員V共同演出，從公開前就已經成為大家關注的焦點。



「Love wins all」的MV將於1月24日的午夜時分公開，曲目音源也將於同日的韓國時間下午六點透過主要的線上音源網站公開。



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