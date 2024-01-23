從受害者變成離婚主因〜《我的Happy End》孫浩俊為報復而出軌卻發現老婆慘遭設局！張娜拉病情惡化上演失憶梗！（EP.7 – 8）

[有雷]《我的Happy End》劇情真的太反轉，每一集訊息量都很大，從前幾集發現孫浩俊出軌而咄咄逼人的張娜拉，發現老公出軌的原因竟是自己造成！記憶不完全的她卻想不起來孩子的父親是誰…孫浩俊得知老婆病情不輕，決定查出當日真相，發現有人滿懷惡意破壞他們的美好生活……

以下為防雷線



才媛（張娜拉飾）被訊息提醒，原來老公純永（孫浩俊飾）曾做過親子鑑定，她翻箱倒櫃找出了文件，發現雅璘的生父竟然不是純永！原來純永對她滿懷恨意就是因為自己戴了綠帽。始料未及老公劈腿閨密的主因竟是自己造成，讓才媛陷入崩潰。態度轉變的她甚至向純永下跪認錯，擔心孩子長大後會如何看待自己。



才媛昏睡消失了2日後，再度回到公司上班，卻有些銜接不上，讓大家覺得她的精神狀態不佳，回到家中面對純永，竟然像是什麼事都沒發生那樣，一家和樂共進晚餐，令純永感覺相當詭異，詢問了岳父，也同時知道了才媛從年輕時就罹患精神疾病，這樣的狀況似乎像高中時曾發病一樣，屬於解離型失憶症，才媛雖不自覺，甚至對於搶了老公的閨密昀昣（蘇怡賢飾）像以前一樣好，昀昣感覺到才媛病情發作，不禁竊喜。



不僅才媛遭到神秘人AMI威脅長達7年，許純永也同樣因為此人的陌生信件與照片，發現自己不是雅璘的生父。他發現才媛可能在多年前的發表會上遭人設局迷姦，開始收集線索找出當日的嫌疑人。純永對於自己的復仇出軌感到後悔，同時也發現小三昀昣行徑可疑，利用他死去的哥哥許治永的名字辦手機連絡學生白勝奎，並以金錢驅使他攻擊才媛，勝奎打算收手，卻被昀昣從高樓推下…昀昣打電話向父親求救，錄音檔也被純永掌握。



昀昣內心嫉妒著才媛擁有的一切，她的才華、她的父親、她的幸福家庭，昀昣知道才媛的病情就是她的弱點，刻意帶她回到高中校園，希望那些回憶刺激才媛，讓她想起現在老公出軌的真相，不過才媛並沒有因此被觸發，反而言談間仍展現出她對於昀昣的深厚信任與友情。



純永找出了7年前的產品發表會當日所有進出的人，並且一一進行DNA比對，僅剩下一位最有可疑的男子，純永從太吾那裡得知這男子就是昀昣的前男友，他是否就是雅璘的爸爸呢？究竟當時設局的人是誰？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞