韩系魅影实力女神团Dreamcatcher宣布3/30台北开唱

nSomnia（官粉名）注意，大家要美梦成真了！韩系魅影实力女神团Dreamcatcher （捕梦网），宣布将於3/30（六）晚上七点，於新北市新庄Zepp New Taipei举办「Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Taipei」世界巡回演唱会

届时七大女神祉攸、秀雅、始娟、韩东、裕贤、多美与佳泫，将带著满满幸运亲自现身，用一连串好歌与最精彩的舞台邀请所有粉丝一起筑梦！距离上次来台北是在2018年举办「Welcome To The Dream World」演唱会时，相隔近六年再次造访，队长祉攸满心期待说：「这段时间一直都有收到你们的打气，与希望我们能再来举办演唱会，其实我与成员也都很想念大家，这次终於能在3/30与你们见面，我觉得我已经实现愿望了！在这里也邀请所有的InSomnia，当天要带著你们的梦想来现场喔！」。

被誉为韩系「国际女团」的Dreamcatcher，巡演行程几乎是世界走透透，从南韩、日本、美国、澳洲、新加坡、马尼拉、西班牙、波兰、英国、德国、法国到巴拿马等，每到一个城市开唱，Dreamcatcher都能以独特的乐风掳获大批InSomnia爱戴，有著「世界村」般粉丝支持，Dreamcatcher的音乐呈现出多元化，时而细腻也能尖锐，时而肺腑又能怒吼，加上丰沛的肢体舞蹈，七大女神个个表达出筑梦踏实的信念，成为不少陷入低潮的粉丝一剂良帖！呼应这次演唱会主题「Luck Inside 7 Doors」中「Lucky 」与7位成员，Dreamcatcher希望所有粉丝，不管当天带著什么梦想来，都能将满满的幸运带回家。



Dreamcatcher自去年11月发行第九张迷你专辑「VillainS」，推出便创下美国iTunes Worldwide（世界）专辑排行榜冠军，并同时在德国、澳洲、奥地利、马来西亚、挪威、波兰、葡萄牙等七国登上冠军，而在加拿大、新加坡、法国、英国等22国的iTunes专辑排行榜上，她们则拿下前五大好成绩，12月时，Dreamcatcher前往参加菲律宾举办的「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」，领取最佳「Best Choice」奖项，可见其受欢迎程度！不过最让粉丝尖叫的，莫过於成员始娟，在去年12/31当天发表单曲「开始」，这首歌非常特别，是JTBC超人气电视剧「梨泰院Class」OST中YT破亿经典歌，重新编曲加入摇滚元素与轻快节拍，竟巧妙与Dreamcatcher音乐理念不谋而合，因此也让受邀重新诠释的始娟倍感荣幸，透过她独特嗓音给予歌曲新生命，因此公开音源后，始娟版的「开始」便被粉丝盛赞不已！

自1/15开始，Dreamcatcher从首尔启动「Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Seoul」世界巡回演唱会，满满的行程中特别安排了台北，可谓是相当珍贵的一站，台北场将於1/27上午11：00在KKTIX及全台全家便利商店启售，票价分为1楼站席NT. 3,880、2楼座席NT.4,280与身障席NT.1,940，同时购票粉丝还享有使用一元加购Hi-Touch、团体合照等近距离福利！订於3/30（六）晚上七点，韩系魅影实力女神团Dreamcatcher於新北市新庄Zepp New Taipei举办「Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Taipei」演唱会，更多活动详情请上主办单位星乐全球官方FB「https://www.facebook.com/STARHAPPY2024/ 」，或微乐客官方FB「https://www.facebook.com/profile.php?id=61552909232036 」查询。

Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Taipei

演出日期：2024/3/30（六）

入场时间：18：00

演出时间：19：00

演出地点：Zepp New Taipei

演出地址：新北市新庄区新北大道四段3号8楼

启售时间：2024/1/27（六）11：00

购票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票 价：1F站席NT. 3,880 / 2F座席NT.4,280 / 身障席NT.1,940

主办单位：星乐全球、微乐客

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