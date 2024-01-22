Super Junior-L.S.S.發行韓國出道曲《Suit Up》，西裝睡褲搶鏡！亞洲巡演《THE SHOW ： Th3ee Guys》2月開跑

Super Junior的小分隊組合Super Junior-L.S.S.於1月22日下午6點發佈了單曲《Suit Up》。

《Suit Up》是一首流行舞曲，在標誌性的合成貝斯上疊加吉他、凸顯出龐克氛圍，舞蹈間奏則加入迷人的電吉他獨奏。 歌詞在Super Junior基礎上加入Super Junior-L.S.S.獨特的機智感，表達了隨時準備、充滿自信的形象。



Super Junior在過去已推出多個個性強烈的小分隊組合，包括Super Junior-K.R.Y.、Super Junior-T和Super Junior-D&E，曲風橫跨抒情、trot、舞曲等多個風格。

Super Junior-L.S.S.是在Super Junior演唱會《Super Show》上展示了獨特舞台後成立的，由利特、神童、始源3名成員組成，在綜藝節目中也十分活躍。 Super Junior-L.S.S.表示小分隊最大魅力就是三位成員，最大看點就是他們的熱情。







另外，Super Junior-L.S.S.將於2月3日至4日在首爾光雲大學東海文化藝術館大劇場舉辦演唱會《SUPER JUNIOR-L.S.S. THE SHOW： Th3ee Guys》，隨後赴香港、雅加達、胡志明市、曼谷、臺北等城市繼續開唱。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞