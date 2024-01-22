《Build Up》40名參賽者全公開，生存節目熟面孔好多！李歡喜Bitsaeon洪性準等三度參賽

Mnet全新選秀、生存節目《Build Up：美聲男團生存戰》（又譯Build Up：男主唱生存戰）將在26日首播，播映前僅公開參賽者剪影吊足觀眾胃口，昨（21）日總算公開全40名參賽者廬山真面目。

官方並沒有按照先前公開，也就是投票時的剪影「V1~V40」順序公布，倒是替參賽者們分門別類：

「聲音本身就是一種類別──UNIQUE」

金抒炯（音樂劇演員）、吾木提、李歡喜（UP10TION成員）、泰宇（TAEWOO태우，創作歌手）



[#빌드업/참가자 40인 공개] UNIQUE VOICE 11인



목소리 자체로 하나의 장르가 되는#UNIQUE 보이스를 가진 11인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#김서형 | 뮤지컬 배우

#우무티

#이환희 | UP10TION

#태우 | 싱어송라이터



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉

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李光錫（이광석）、田雄（AB6IX成員）、善燏（UP10TION成員）、洪成元（홍성원，音樂劇演員）



[#빌드업/참가자 40인 공개] UNIQUE VOICE 11인



목소리 자체로 하나의 장르가 되는#UNIQUE 보이스를 가진 11인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#이광석

#전웅 | AB6IX

#선율 | UP10TION

#홍성원 | 뮤지컬 배우



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉

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姜河允（강하윤）、NEON（네온，Solo歌手）、權宜彬（練習生）



[#빌드업/참가자 40인 공개] UNIQUE VOICE 11인



목소리 자체로 하나의 장르가 되는#UNIQUE 보이스를 가진 11인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#강하윤

#네온 | 솔로 가수

#권의빈 | 연습생



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉

2024년 1월 26일 금요일 밤 10시 10분 첫 방송… pic.twitter.com/31hpbrCngK — Mnet (@MnetKR) January 21, 2024

「以自身感性帶來新鮮感動的──SOUL」

JAY CHANG（ONE PACT成員）、李珉旭（이민욱，NewKidd成員）、姜錫華（WEi成員）、馬在卿



[#빌드업/참가자 40인 공개] SOULVOICE 10인



자신만의 감성으로 신선한 감동을 선사하는#SOUL 보이스를 가진 10인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#제이창 | ONE PACT

#이민욱 | NewKidd

#강석화 | WEi

#마재경



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉

2024년 1월 26일… pic.twitter.com/A3ksjQoP4T — Mnet (@MnetKR) January 21, 2024

鄭秀敏（JUNGSOOMIN정수민，創作歌手）、李東勳（A.C.E成員）、Bain（JUST B成員）、金成正（김성정，音樂劇演員）



朴柱喜（박주희，練習生）、林尚賢（LIM SANG HYUN임상현，創作歌手）



[#빌드업/참가자 40인 공개] SOULVOICE 10인



자신만의 감성으로 신선한 감동을 선사하는#SOUL 보이스를 가진 10인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#박주희 | 연습생

#임상현 | 싱어송라이터



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉

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「為歌曲注入強烈存在感的聲音──POWER」

赫晉（FAVE1成員）、趙煥智（조환지，音樂劇演員）、尹仁煥（윤인환）



[#빌드업/참가자 40인 공개] POWER VOICE 7인



노래에 묵직한 존재감을 불어넣는#POWER 보이스를 가진 7인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#혁진 | FAVE1

#조환지 | 뮤지컬 배우

#윤인환



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金敏序（김민서）、朴帝業（Solo歌手）、崔河藍（音樂劇演員）、任晙赫（創作歌手）



[#빌드업/참가자 40인 공개] POWER VOICE 7인



노래에 묵직한 존재감을 불어넣는#POWER 보이스를 가진 7인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#김민서

#박제업 | 솔로 가수

#최하람 | 뮤지컬 배우

#임준혁 | 싱어송라이터



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉

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「任何聲音都能和諧融合的──ALLROUND」

張仁泰、鄭允瑞（練習生）、Yeo One（PENTAGON成員）、李建宇（JUST B成員）



[#빌드업/참가자 40인 공개] ALLROUND VOICE 12인



어떤 소리와도 조화롭게 어우러지는#ALLROUND 보이스를 가진 12인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#장인태

#정윤서 | 연습생

#여원 | 펜타곤

#이건우 | JUST B



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉

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昇勳（CIX成員）、Bitsaeon（M.O.N.T成員）、泰煥（VANNER成員）、洪性準（Solo歌手）



崔秀煥（Solo歌手）、鄭因成（KNK成員）、黃仁赫（Solo歌手）、池延宇（지연우練習生）



[#빌드업/참가자 40인 공개] ALLROUND VOICE 12인



어떤 소리와도 조화롭게 어우러지는#ALLROUND 보이스를 가진 12인의 얼굴을 지금 바로 만나보세요!



#최수환 | 솔로 가수

#정인성 | 크나큰

#황인혁 | 솔로 가수

#지연우 | 연습생



〈빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌〉… pic.twitter.com/aG4i6AgZN0 — Mnet (@MnetKR) January 21, 2024

參賽者全公開後，韓網反應大部分都是「生存節目又開始了？」、「熟面孔好多」、「沒有不認識的人啊」，說「熟」是因為同‎本站先前整理過的猜測名單，許多人都不是首度參加生存節目，甚至有多位是「三度參賽」，李歡喜（UP10TION）參加過《Voice King》與《BOYS PLANET》，Bitsaeon（M.O.N.T）參加過《MIXNINE》與《PEAK TIME》，洪性準參加過《Produce X 101》與《PEAK TIME》，姜錫華（Wei）參加過《YG寶石盒》與《Produce X 101》，吾木提參加過《UNDER NINETEEN》與《BOYS PLANET》。

另外也很讓網友訝異的是，AB6IX與CIX本週才要回歸，VANNER本月底回歸，田雄、昇勳與泰煥可以說相當忙碌須兩者兼顧。



《Build Up：美聲男團生存戰》將於本週五26日韓國時間晚間10點10分首播。



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