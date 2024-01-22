《Build Up》40名參賽者全公開，生存節目熟面孔好多！李歡喜Bitsaeon洪性準等三度參賽
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《Build Up》40名參賽者全公開，生存節目熟面孔好多！李歡喜Bitsaeon洪性準等三度參賽

KPOP   2024年1月22日   星期一19:20   草莓  

（封面圖源：Twitter@MnetKR）

Mnet全新選秀、生存節目《Build Up：美聲男團生存戰》（又譯Build Up：男主唱生存戰）將在26日首播，播映前僅公開參賽者剪影吊足觀眾胃口，昨（21）日總算公開全40名參賽者廬山真面目。

官方並沒有按照先前公開，也就是投票時的剪影「V1~V40」順序公布，倒是替參賽者們分門別類：

「聲音本身就是一種類別──UNIQUE」
金抒炯（音樂劇演員）、吾木提、李歡喜（UP10TION成員）、泰宇（TAEWOO태우，創作歌手）

李光錫（이광석）、田雄（AB6IX成員）、善燏（UP10TION成員）、洪成元（홍성원，音樂劇演員）

姜河允（강하윤）、NEON（네온，Solo歌手）、權宜彬（練習生）

「以自身感性帶來新鮮感動的──SOUL」
JAY CHANG（ONE PACT成員）、李珉旭（이민욱，NewKidd成員）、姜錫華（WEi成員）、馬在卿

鄭秀敏（JUNGSOOMIN정수민，創作歌手）、李東勳（A.C.E成員）、Bain（JUST B成員）、金成正（김성정，音樂劇演員）

朴柱喜（박주희，練習生）、林尚賢（LIM SANG HYUN임상현，創作歌手）

「為歌曲注入強烈存在感的聲音──POWER」
赫晉（FAVE1成員）、趙煥智（조환지，音樂劇演員）、尹仁煥（윤인환）

金敏序（김민서）、朴帝業（Solo歌手）、崔河藍（音樂劇演員）、任晙赫（創作歌手）

「任何聲音都能和諧融合的──ALLROUND」
張仁泰、鄭允瑞（練習生）、Yeo One（PENTAGON成員）、李建宇（JUST B成員）

昇勳（CIX成員）、Bitsaeon（M.O.N.T成員）、泰煥（VANNER成員）、洪性準（Solo歌手）

崔秀煥（Solo歌手）、鄭因成（KNK成員）、黃仁赫（Solo歌手）、池延宇（지연우練習生）

參賽者全公開後，韓網反應大部分都是「生存節目又開始了？」、「熟面孔好多」、「沒有不認識的人啊」，說「熟」是因為同‎本站先前整理過的猜測名單，許多人都不是首度參加生存節目，甚至有多位是「三度參賽」，李歡喜（UP10TION）參加過《Voice King》與《BOYS PLANET》，Bitsaeon（M.O.N.T）參加過《MIXNINE》與《PEAK TIME》，洪性準參加過《Produce X 101》與《PEAK TIME》，姜錫華（Wei）參加過《YG寶石盒》與《Produce X 101》，吾木提參加過《UNDER NINETEEN》與《BOYS PLANET》。

另外也很讓網友訝異的是，AB6IX與CIX本週才要回歸，VANNER本月底回歸，田雄、昇勳與泰煥可以說相當忙碌須兩者兼顧。

《Build Up：美聲男團生存戰》將於本週五26日韓國時間晚間10點10分首播。
（圖源：Twitter@MnetKR）

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