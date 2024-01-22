未婚不要看！《愛情少一啪》車速狂飆，無性夫妻反抗生活重壓、對出軌者展開「金融治療」（EP.1-2）

這部劇讓已婚小編都多次感到震驚，從題材到表現手法都跳脫大部份韓劇水準，不愧是19禁等級啊！

TVING最新推出由李絮和安宰弘主演的劇集《愛情少一啪》，講述結婚7年後激情褪去、因經濟壓力對彼此性趣缺缺的夫妻，為賺錢開始威脅發生婚外情的情侶，並在此過程中重新審視婚姻關係的故事。



這部劇在韓網寫明是「青少年不可觀看」，第一集第一場戲就大尺度、很多對話台詞相當露骨，但劇情設定裡獨特的黑色幽默和兩位演員的精湛演技絕對引人入勝，適合一個人靜靜欣賞！



*以下包含《愛情少一啪》第1、2集關鍵內容！



李絮飾演的友真在酒店工作，時常接觸到偷偷來開房的出軌人士，對這些貪心之人感到憤怒。



安宰弘飾演的Samuel開計程車維生，好巧不巧車子在一場大雨中浸水報廢。 Samuel不敢對出資買車的妻子說實話，偷偷向好友正秀求救，卻被正秀一口拒絕。



這兩對夫妻聚餐時，Samuel驚訝得知正秀正在和人妻出軌，回家後不小心把這一秘密透露給友真。 正直的友真堅持要向正秀老婆告密懲罰正秀，沒想到正秀提出用「罰款」形式接受懲罰，並立即給友真轉賬3千萬韓元！

友真夫妻嘗到甜頭、發現這一招可以致富，開始從酒店開房記錄下手，挖掘更多出軌夫妻進行「金錢懲罰」。 第一對目標是已婚出軌男和未婚女，兩人是同事、住在同小區，男方老婆正在懷第二個小孩。 友真夫妻潛伏發現兩人趁午休時間邊吃飯邊車震，拍下影片證據勒索1500萬韓元。



友真本想大膽勒索出軌檢察官，做完第一單後突然意識到：既然像我這樣的普通人都可以輕易搞砸別人的生活，那麼檢察官想搞垮我豈不更加易如反掌？

但另一方面，夫妻倆靠敲詐來的錢購置新車、在全家人面前找回風光，豈能輕易放過已到嘴邊的大魚？



小編覺得前兩集蠻新穎有趣、值得追，而且這部劇只有6集，一下子就能追完了XD第3和第4集將在本週四（1月25日）更新，香港和新加坡觀眾可通過黃Viu煲劇平台同步追看！



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