未婚不要看！《爱情少一啪》车速狂飙，无性夫妻反抗生活重压、对出轨者展开「金融治疗」（EP.1-2）

这部剧让已婚小编都多次感到震惊，从题材到表现手法都跳脱大部份韩剧水准，不愧是19禁等级啊！

TVING最新推出由李絮和安宰弘主演的剧集《爱情少一啪》，讲述结婚7年后激情褪去、因经济压力对彼此性趣缺缺的夫妻，为赚钱开始威胁发生婚外情的情侣，并在此过程中重新审视婚姻关系的故事。



这部剧在韩网写明是「青少年不可观看」，第一集第一场戏就大尺度、很多对话台词相当露骨，但剧情设定里独特的黑色幽默和两位演员的精湛演技绝对引人入胜，适合一个人静静欣赏！



*以下包含《爱情少一啪》第1、2集关键内容！



李絮饰演的友真在酒店工作，时常接触到偷偷来开房的出轨人士，对这些贪心之人感到愤怒。



安宰弘饰演的Samuel开计程车维生，好巧不巧车子在一场大雨中浸水报废。 Samuel不敢对出资买车的妻子说实话，偷偷向好友正秀求救，却被正秀一口拒绝。



这两对夫妻聚餐时，Samuel惊讶得知正秀正在和人妻出轨，回家后不小心把这一秘密透露给友真。 正直的友真坚持要向正秀老婆告密惩罚正秀，没想到正秀提出用「罚款」形式接受惩罚，并立即给友真转账3千万韩元！

友真夫妻尝到甜头、发现这一招可以致富，开始从酒店开房记录下手，挖掘更多出轨夫妻进行「金钱惩罚」。 第一对目标是已婚出轨男和未婚女，两人是同事、住在同小区，男方老婆正在怀第二个小孩。 友真夫妻潜伏发现两人趁午休时间边吃饭边车震，拍下影片证据勒索1500万韩元。



友真本想大胆勒索出轨检察官，做完第一单后突然意识到：既然像我这样的普通人都可以轻易搞砸别人的生活，那么检察官想搞垮我岂不更加易如反掌？

但另一方面，夫妻俩靠敲诈来的钱购置新车、在全家人面前找回风光，岂能轻易放过已到嘴边的大鱼？



小编觉得前两集蛮新颖有趣、值得追，而且这部剧只有6集，一下子就能追完了XD第3和第4集将在本周四（1月25日）更新，香港和新加坡观众可通过黄Viu煲剧平台同步追看！



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