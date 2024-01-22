2024.01.22韓網熱帖：高賢廷的「藝人砧板論」

演員高賢廷近日做客網綜《妖精食堂》再次提到她的「藝人砧板論」，表示有些人進入演藝圈時靠身材打出知名度，成功之後開始做真正擅長的事，但大眾仍只關注其身材，這些藝人便覺得委屈。 高賢廷認為這前後矛盾：「因為你就是那樣出道的啊！砧板論也是這個意思，當藝人就是因為想獲得關注、想與眾不同啊。 」

相關影片（31分55秒處）：



高賢廷2012年接受《CINE 21》采訪時就對裴斗娜說過這個理論。 裴斗娜說藝人這職業無異於躺在砧板上、所以周圍的人傾向於給出稱讚和鼓勵，高賢廷則持相反意見：「這自相矛盾。 （藝人）走上砧板是去挨刀子，結果真挨了刀子卻喊痛。 如果不想這樣就乾脆不要走上砧板。 所以不論我自己或其他人走上砧板時，都應該帶著責任感去下刀子。 」

裴斗娜感到不解，高賢廷解釋：「如果下手太輕、當事人連一滴血都沒流，他可能會輕易覺得『我也上過砧板、挨過刀子了耶』，缺乏對遊戲的認真度。 」



其實早在2010年，高賢廷就已提出藝人砧板論：「我認為藝人應該反省『沒有gossip』這件事。 藝人是為給大眾消遣而存在，大家看著我們獲得安慰和樂趣。 我們不是給大家提供生活的指標和方向。 如果藝人沒有gossip或封鎖gossip，無異於職務遺棄。 」

高賢廷：「我們如果期待獲得聖女、總統那樣的待遇，就是精神病人啦。 藝人是站在舞台上的小丑，坐在觀眾席的大眾才是貴族。 觀眾付出時間和金錢，我們要提供撫慰和歡樂。 每當看到因為被批評而訴苦的晚輩時，我都會教訓：該享受的都享受了，只因那幾分鐘的批評就要死要活... 想要那麼完美的話，乾脆躲起來生活吧。 批評也是關注，要承受。 」



韓國網友評論：

1. 高賢廷是很現實的人，職業意識超強...

2. 如果沒有這種心態，上台這件事本身就很難吧。這個職業需要有這樣的心態才能撐下去，也因此才能獲得相應的薪酬

3. 藝人本人這樣講沒問題，但這是當事人才能講的，大眾不可以將這番話當做武器

4. 沒錯，「顧客是上帝」是服務業的宗旨，但顧客不能真的把自己當上帝

5. 高賢廷真的是非常T屬性、非常成熟的人

6. 這樣想對藝人本人也比較好，但大眾不可以這樣想哦

7. 藝人說「這是我的選擇所以要承受」，跟網民說「這是你的選擇所以要承受、承受不住就放棄吧」，這是兩回事，可惜有些笨蛋偏偏分不清呢

8. 可以理解藝人覺得受傷，但說委屈就搞笑了kkk誰逼你當藝人嗎？

9. 如果沒有這種堅硬的心態，可能很難當藝人

10. 姜鎬童也說過類似的話「藝人賺的錢包括挨罵的費用」，豐厚的收入伴隨相應的辛苦

11. 沒錯，這就像想喝咖啡所以點了咖啡，喝完又抱怨睡不著

12. 這番話不是說給網民聽，而是說給同種職業的人

13. 意思是這個職業寧可挨罵也好過沒人關註

14. 其他職業也一樣，即便有辛苦的地方也是自己的選擇，不合適就換一個嘍

出處：https://theqoo.net/hot/3078727042

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