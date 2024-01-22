《歡迎回到三達里》以12.4%收視完美收官！池昌旭＆申惠善夢想和愛情都實現，每個人的故事都治癒人心♥

21日播出的《歡迎回到三達里》最後一集，全國收視率爲12.4%、首都圈收視爲13.1％，也創下了自身最高紀錄！

趙三達（申惠善 飾）的攝影展在趙容弼（池昌旭 飾）的陣前指揮下，和三達里所有人的幫助下成功舉辦。在這期間，「老鷹五兄弟」王京泰（李在源 飾）、車銀優（裴明鎮 飾）、夫尚道（姜泳錫 飾演）還有趙三達的助手高恩妃（金雅英 飾）、楊知恩（李度惠 飾）一起圍堵千忠基（韓銀城 飾），為了保住自己，他也揭開方恩珠（趙尹瑞 飾）的真面目。趙三達終於...擺脫霸凌後輩的爭議，還舉辦了「人：我的人與天氣」的攝影展，攝影展的照片再搭上申惠善的旁白，真的超感人的 QQ



趙容弼在趙三達的和支持下，被派遣到夢寐以求的瑞士世界氣象組織。其他人也一同到首爾，實現過去沒能實現的夢想。王京泰成爲年糕店的老闆，和高恩妃戀愛擺脫母胎單身的稱號。車銀優最終成爲了網路漫畫作家，夫尚道在江南開設尚道名家2號店，各自過著忙碌的日子。「女神」金泰希也在這集登場，還成為趙三達的模特兒 XD



大姐趙真達（申東美 飾）成功復職，重新穿上航空公司的制服，她的前夫兼「現男友」全大英（楊炅沅 飾）辭去集團代表職務。趙海達（康美娜 飾）聽從了孔智燦（金敏哲 飾）的建議成爲海女，就這樣守護著媽媽高美子（金美卿 飾）。趙尚泰（劉五性 飾）還和趙判植（徐鉉哲 飾）一起溫馨地喝酒。



《歡迎回到三達里》中出現多種敘事的各式各樣的人物，這幾個月真的和三達里的人一起又哭又笑啊！大結局收得很溫暖，韓網友也紛紛送上好評：「非常溫暖的電視劇」、「真的非常治癒」、「我的身心都被慰藉了」、「趙容弼和趙三達的婚禮記得邀請我」、「直到最後也非常溫暖感動」、「成為我的人生電視劇」、「攝影展的場面真的是最棒的」、「池昌旭和申惠善演技真的超好」等等。



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