《欢迎回到三达里》以12.4%收视完美收官！池昌旭＆申惠善梦想和爱情都实现，每个人的故事都治愈人心♥

21日播出的《欢迎回到三达里》最后一集，全国收视率爲12.4%、首都圈收视爲13.1％，也创下了自身最高纪录！

赵三达（申惠善 饰）的摄影展在赵容弼（池昌旭 饰）的阵前指挥下，和三达里所有人的帮助下成功举办。在这期间，「老鹰五兄弟」王京泰（李在源 饰）、车银优（裴明镇 饰）、夫尚道（姜泳锡 饰演）还有赵三达的助手高恩妃（金雅英 饰）、杨知恩（李度惠 饰）一起围堵千忠基（韩银城 饰），为了保住自己，他也揭开方恩珠（赵尹瑞 饰）的真面目。赵三达终於...摆脱霸凌后辈的争议，还举办了「人：我的人与天气」的摄影展，摄影展的照片再搭上申惠善的旁白，真的超感人的 QQ



赵容弼在赵三达的和支持下，被派遣到梦寐以求的瑞士世界气象组织。其他人也一同到首尔，实现过去没能实现的梦想。王京泰成爲年糕店的老板，和高恩妃恋爱摆脱母胎单身的称号。车银优最终成爲了网路漫画作家，夫尚道在江南开设尚道名家2号店，各自过著忙碌的日子。「女神」金泰希也在这集登场，还成为赵三达的模特儿 XD



大姐赵真达（申东美 饰）成功复职，重新穿上航空公司的制服，她的前夫兼「现男友」全大英（杨炅沅 饰）辞去集团代表职务。赵海达（康美娜 饰）听从了孔智灿（金敏哲 饰）的建议成爲海女，就这样守护著妈妈高美子（金美卿 饰）。赵尚泰（刘五性 饰）还和赵判植（徐铉哲 饰）一起温馨地喝酒。



《欢迎回到三达里》中出现多种叙事的各式各样的人物，这几个月真的和三达里的人一起又哭又笑啊！大结局收得很温暖，韩网友也纷纷送上好评：「非常温暖的电视剧」、「真的非常治愈」、「我的身心都被慰藉了」、「赵容弼和赵三达的婚礼记得邀请我」、「直到最后也非常温暖感动」、「成为我的人生电视剧」、「摄影展的场面真的是最棒的」、「池昌旭和申惠善演技真的超好」等等。



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