《三達里》花絮！被身高172公分的申惠善嚇到的金泰希「像在和男演員說話」申惠善：那下次一起拍愛情劇吧 XD

日前，JTBC公開《歡迎回到三達里》最後一集花絮，包含金泰希特別出演的部分。

當天，金泰希一出現在拍攝現場，申惠善就急忙跑過來向金泰希打招呼：「前輩你好！」 金泰希：「很高興見到你。」拍攝結束後，申惠善激動地說：「你是天使！」。金泰希對身高172cm的申惠善說：「不是...你個子怎麼這麼高？我好像是在和男演員說話。」申惠善就開玩笑說：「那下次和我一起拍部愛情劇吧！」引發現場一片笑聲 XD 哇～不知道以後有沒有機會看到兩人再次合作呢！



劇中，趙三達（申惠善 飾）在第1集就曾透露過和金泰希很熟，沒想到..最後一集本人真的登場，還作為模特兒解救了趙三達。而金泰希因為和曾在2020年出演權慧珠作家執筆的《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，因此義氣特別出演。



另外，《歡迎回到三達里》才剛結束申惠善就已經收到下一部作品《致我的解離》（나의 해리에게）出演提案，講述的是因爲弟弟失蹤和與戀人長期分手而悲傷而產生解離性障礙（多種人格障礙）主人公的故事。每天都有生病的人找上門的過程，申惠善將在劇中飾演主播「朱恩浩」，期待她的新作品！



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