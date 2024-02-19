2023年Netflix最受歡迎的韓劇TOP10，這部果然拿下了第一名！JTBC劇佔大半

目前，K-Drama（韓劇）在全世界劇迷們心中的地位越來越高，韓劇以多元化的故事情節、高顏值主演陣容、沈浸式的敘事手法、產生共鳴的台詞以及唯美的影像美等牢牢抓住了全球劇迷的眼球，剛剛過去的2023年也有不少好劇推出，在Netflix平台上，哪部是最受歡迎、 觀看人數最多的作品呢？

從公開的榜單來看，由李俊昊和潤娥攜手主演的《歡迎來到王之國》拔得頭籌，累計觀看時長為4.46億小時，觀影人數高達3400萬。 緊隨其後的有《與惡魔有約》、《浪漫速成班》、《大力女子姜南順》、《獵犬》、《車貞淑醫生》、《歡迎回到三達里》、《戀愛不可抗力》、《京城生物》第一季、《壞媽媽》等（2-10位）。



《歡迎來到王之國》因李俊昊、潤娥這對高顏值 CP 加盟，早在開播前就熱度爆表，加上輕鬆的喜劇題材，很快成了大家追劇的重點之一。 播出當時不僅在韓國本土、亞洲掀起熱潮，更連續三周登上Netflix非英語系列全球第一，也成為繼《黑暗榮耀》後，第五部霸榜Netflix綜合劇集全球總冠軍的韓劇，實力不容小覷。

韓國網民對於這個排名感到驚訝，大家紛紛評論稱：「《歡迎來到王之國》一定是得到了很多國際觀眾的支持吧，謝謝國際粉絲們」、「《與惡魔有約》很有趣」、 「《歡迎來到王之國》和《歡迎回到三達里》很不錯」，「我看了其中的七部劇」，「我只看了一部」，「《壞媽媽》真的很好看」，「哇，看看前十名裡的JTBC劇集，居然那麼多」，「這些選擇真不錯」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞