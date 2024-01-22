《與惡魔有約》金裕貞女財閥霸氣形象很成功，終映感言：到曦和九元透過彼此成長和進步，現實中的我也是！

金裕貞表達了對韓劇《與惡魔有約》完結後的愛與不捨，更表示拍攝期間一直很開心～。

SBS X Netflix 熱門奇幻浪漫喜劇《與惡魔有約》上週贏來大結局（完結），金裕貞在戲裡飾演的未來餐飲代表「都到曦」霸氣職場女性形象非常成功，與宋江所飾演的「惡魔：鄭九元」收穫了不少CP粉。



金裕貞在完結後，透過經紀公司Awesome娛樂發表了終映感言：「當我第一次遇到《與惡魔有約》 時，期待著展現出與以往不同面貌而開始了拍攝。 就像到曦和九元透過彼此而成長和進步一樣，我也在出演《與惡魔有約》的過程中成長和進步了很多。



我在拍攝現場和導演、演員們一起討論了很多有趣的場面，也提出了很多想法（創意），拍攝過程非常開心。希望觀看《與惡魔有約》 的觀眾朋友們在追劇的這段時間也渡過了愉快的時光，真心感謝在孤獨的到曦身邊給予陪伴的所有人。」



▼金裕貞分享了和《與惡魔有約》演員和工作人員的合照，當中還有自己與宋江的剪影合照：

此外，金裕貞之後將會在 Netflix 另一部漫改韓劇《炸雞塊》中特別出演「崔敏兒」一角，以全新的面貌再次與觀眾見面。

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▼官方釋出的EP.16精華片段：



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