曹世鎬首度爆戀愛！女友小9歲，計畫今年結婚

正和劉在錫一同主持主持《劉Quiz》，也擔任過《無限挑戰》、《Happy Together 3》等各大綜藝班底的諧星（喜劇演員）曹世鎬，今日有媒體報導其戀愛新聞，與小9歲的圈外人交往中。

據《SPOTV NEWS》報導，今年42歲的曹世鎬，交往對象是1991年生的的圈外人，兩人相差9歲。報導形容曹世鎬女友是美貌與知性兼備的女性，兩人是因為在時尚等方面有共同興趣而變得親近，爾後發展戀人，交往大約1年，且正準備今年步入禮堂。曹世鎬是在向親近的同事與熟人表達結婚的決心後，得到了祝福。



該報導更提及上月《劉QUIZ ON THE BLOCK》，曹世鎬向張娜拉問及喜帖之事，劉在錫笑問：「為什麼好奇這個？」曹世鎬大概當時就有了結婚想法。

《TVDaily》求證曹世鎬所屬公司Image 9 Communications得到了確認，曹世鎬稍早也親自在個人IG發布喜訊：

「大家好，我是曹世鎬。今天應該有人看過報導了，現在應該也有人透過這篇文知道了。^^ 第一次出現我的戀愛報導，偶爾在《劉QUIZ》和在錫哥說悄悄話的時候，可能也有人察覺到，有時候寫的文中也有人替我加油能快點找到好的人。

有了對我來說很珍貴、想一起度過很常一段時間的人了！在一起了將近一年的時間，因為兩人確信就是彼此了，所以決定更珍惜往後的時間。寫給大家這篇文雖然有些害羞，但能收到大家共同的祝福很感謝。^^ 只想感謝大家一直以來的支持，我會和珍貴的人好好走下去的！！今天也度過幸福的一天吧！♥」



底下可見圈內同事Super Junior希澈留言「嫂子是王美人（很美的意思）」，李龍真留言「終於能參加婚禮了」給予祝福。



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