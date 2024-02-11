李聖經作為朴炯植的「曖昧女」特別出演《低谷醫生》！曾和朴信惠合作《Doctors》，還以《金師傅》造型一起合照 池昌旭《歡迎回到三達里》邊彩排邊抽菸！畫面曝光遭網友指責，經紀公司：很抱歉讓大家失望 朴寶劍、金所泫、宋江、金裕貞上演韓劇版《換乘戀愛》？他們不管怎麼配，都是「高顏值夢幻CP」組合啊！ 【K社韓國小百科】韓國國會通過「禁食狗肉」法案 不小心用完一整箱衛生紙的10部溫馨感人韓劇！從《衣袖紅鑲邊、遺物整理、耀眼》到《死期將至》都超好哭~ 《淚之女王》悲情主角竟是金秀賢！入贅財閥家變受氣包，哭訴金智媛背棄諾言：「不是說好不讓我流淚嗎！」

日前在 YouTube 上公開的《歡迎回到三達里》的花絮中，池昌旭在室內抽菸的場面遭到網友們指責。

影片中，池昌旭和申惠善、李在源等劇中老鷹五兄弟演員們進行彩排時，他將電子菸放在嘴邊，然後再放下。因此網友們對室內吸菸的指責接連不斷，在 The qoo 留言已經突破1000則，韓網友：「竟然在其他演員面前那樣」、「濾鏡破碎」、「C8，旁邊的人有什麼罪啊」、「看了《三達里》很喜歡池昌旭，現在再見了」、「為什麼麼這麼多男藝人在室內抽菸」、「導演、女演員和工作人員都在欸」、「真的自私又沒概念的人」、「目中無人啊」、「不管是不是在室內，都超級沒有禮貌」等等。



창욱아~ 창욱아~ 우리 웰컴투 삼달리 지창욱아~~

너 왜 다른 배우들 열심히 리허설 하는데 실내흡연해? pic.twitter.com/52ehGwwDmM — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) February 10, 2024

相關爭議場面已經被剪輯掉，今日（11日）池昌旭的經紀公司 Spring Company 也公開道歉文：「1月26日公開的電視劇花絮中，向因池昌旭的行動而感到不便的所有人表示歉意。」經紀公司解釋說：「相關影片中，包含池昌旭在室內使用電子煙的場面，不恰當的場面給觀眾帶來不便。池昌旭也意識到這是不恰當的行爲，讓很多人失望，感到很抱歉，再次向收看節目的觀眾們、現場的工作人員、出演者、喜愛作品的觀眾們表示深深的歉意。」

同時，還補充道：「通過這次事件，我們會特別注意不要讓不恰當的行爲再次發生，因爲這次事件讓很多人擔心，真心道歉。」



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