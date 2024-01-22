(G)I-DLE 新歌〈Wife〉MV公開，暗示性歌詞讓家長擔憂：小學生粉絲很多、無法想像我女兒跟著唱

不得不說人氣女團 (G)I-DLE 的每一首歌都很有熱度跟話題，也很洗腦引領流行趨勢，這一次才公開十小時就突破300萬觀看了。關於歌詞，大家覺得如何呢？

新歌〈Wife〉是 (G)I-DLE 這次收錄在正規二輯《2》中的先行曲，預告釋出時就成功引發了網友們的好奇心，MV 公開後的怪誕風格也相當搶眼，



但這首名為〈Wife〉（妻子.老婆）的歌詞卻引起了許多網友的批評聲浪，認為這些歌詞「具有暗示性（性暗示）」而且「並不適合未成年觀眾聽」。

▼先行曲〈Wife〉MV：



歌詞中描述到：

我煮了奶油濃湯，味道像椰子雞尾酒

希望我當你的老婆，但她是...嗯 嗯 嗯

我打掃你的房間，變得閃閃發光

希望我當你的老婆，但她是...嗯 嗯 嗯

嘿，親愛的，嚐一口

即使吃飽了也不要吐出來

我會給你更多，所以擦掉你的口水吧

你們知道你們的爸爸已經長大了嗎？

是啊，我知道你會這樣想，所以我烤了蛋糕

但這還不夠，還要吃掉上面的櫻桃

小心翼翼地親吻，然後再大膽地吃掉

我聽聽看你如何描述這味道

嗯 嗯 嗯 這是個 嘟 嘟 嘟

我的舌頭輕輕觸碰你的 brr, brr, brr

啊~每個角落都擦得很乾淨

你細緻的嘴唇無法碰觸

從頭到腳 只是 chop, chop, chop

如果學會了，你現在也能嘗試一下

如果你很擅長的話，也能唱出很棒的歌曲

就像是美人魚一樣在水中翩翩起舞

如果你能做得好，我也會感到很充實（吃飽）

因為心情好，所以我會吞得更深

老婆，我讓你感覺很嗨（high）

我讓你感覺像在說謊

但我不想

老婆，老婆，老婆，老婆

（結尾反覆）

網友看完歌詞後的反應：「大人聽是還可以，有很多想像空間，但小孩聽就...」、「這也暗示的太明顯了」、「聽完覺得她們RAP實力又上升了」、「唱過〈TOMBOY〉跟〈Nxde〉捍衛女性主權後，在唱這種歌？」、「這次歌很好聽，很洗腦，好期待主打歌〈Super Lady〉」、「所以聽完歌又有想法的我，就又是變態了嗎？」、「她們也也很多小學生粉絲，我的頭瞬間感覺好痛」、「說實話我無法想像我女兒跟著唱的樣子，感覺好擔心」、「感覺需要掛上19禁，限制聽歌年齡」、「歐美歌迷應該會很享受，但亞洲這邊就很難說了」、「讓我聯想到Cardi B」、「女孩們的新風格我很喜歡，每一次突破都很有態度」、「不管你聽完看完歌有什麼想法，她們又成功了，不喜歡的人就不要聽就好，不要管那麼多」、「這一回從概念照開始就很有話題，真的好期待」

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